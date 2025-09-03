x

Doblete de Andrés Sarmiento salvó la noche de Atlético Nacional en el Centenario

Al final, el cuadro que dirige Javier Gandolfi ganó la serie 5-2 y ahora espera rival para los cuartos de final de la Copa Betplay.

    Edwin Cardona titular con Atlético Nacional en el Centenario, en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Betplay, ante el Deportes Quindío. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
Atlético Nacional llegó al Centenario con una ventaja amplia en el marcador y al parecer, esa confianza, unida a la buena actitud de los locales, lo llevó a jugar un pésimo primer tiempo en el estadio Centenario.

Tanto, que a los 11 minutos ya perdía, tras el gol de Brandon Caicedo, aprovechando un error de los dirigidos por Javier Gandolfi, que se fueron perdedores en el primer tiempo, quedando en deuda con los miles de aficionados verdes que llegaron a Armenia para apoyarlos.

Y cuando se esperaba la reacción del Rey de Copas, en el segundo tiempo, tras el ingreso de Marlos Moreno y Alfredo Morelos, las cosas no se le daban a los antioqueños que, por el contrario, vieron como el local volvía a celebrar, de nuevo con Caicedo, quien tras un tiro de esquina, marcó de cabeza para el 2-0 parcial, a los 73 minutos.

Dos minutos más tarde, Marlos Moreno vio la roja por una agresión sin balón. Pero eso como que despertó a los jugadores, porque cuando más oscuro estaba el panorama, llegó el salvador, Andrés Sarmiento quien a punta de lucha y de empuje, logró primero el descuento a los 80 minutos, aprovechando una pelota que le quedó frente al arco y enviarla al fondo para el 2-1.

Y faltaba otra alegría, porque Sarmiento, que luchó los balones por todo el campo, sacó un remate de media distancia para vencer al arquero Sergio Pabón y empatar el juego 2-2 dejando el global 6-2.

Los hinchas que llegaron en gran cantidad al Jardín de América, celebraron el doblete de Sarmiento, pero salieron preocupados por el fútbol que muestra Nacional, pues quieren que el equipo juegue mejor y arrolle a sus rivales sin dejar dudas.

Nacional avanzó a cuartos de final de la Copa, pero tendrá que volver a hacer un análisis de su rendimiento, porque un equipo de la B, al que goleó en el Atanasio, lo hizo ver mal en el Centenario.

Ahora, esperan por su rival, que saldrá de la serie que gana Once Caldas 2-1 ante el Deportivo Pasto.

Reviva acá el desarrollo del partido

La Previa

En Armenia, el ambiente para el partido es total, ya que además de los aficionados que llegaron desde Medellín, hay un gran número de hinchas verdolagas que arribaron a la ciudad desde Bogotá.

El compromiso está previsto para las 7:45 de la noche, en el estadio Centenario de Armenia, que tendrá las tribunas colmadas, ya que se vendieron todas las boletas, según confirmaron las autoridades de la ciudad.

Atlético Nacional espera confirmar su paso a los cuartos de final, instancia en la que se mediría al ganador de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto, que ganan los de Manizales 2-1.

Otros duelos de la Copa Betplay

Este miércoles se disputarán cuatro compromisos de Copa Betplay, a las 3:00 de la tarde, en el Polideportivo Sur, Envigado recibe la visita de Millonarios, para el duelo de ida por los octavos de final del torneo, mientras que el compromiso de vuelta, será el próximo 16 de septiembre.

Este miércoles también se disputarán los juegos América-Bucaramanga, a las 5:15 de la tarde, en el Pascual Guerrero, y DIM-Fotaleza, en el Atanasio Girardot, a las 7:30 de la noche.

Para el 9 de septiembre quedó programado el partido entre Santa Fe y Alianza, que está igualado 1-1 y del cual saldrá el rival del ganador de la serie que disputa en Poderoso.

El martes se disputaron los juegos Real Cundinamarca- Pereira, que dejó como clasificado al cuadro Matecaña por penales 4-3; también jugaron Atlético F.C. y Junior, y aunque el cuadro caleño ganó 2-0 el clasificado por el Triburón por la vía de los penales 4-1, con el lucimiento del arquero Jéfferson Martínez.

Finalmente, el 2 de octubre se definirá el clasificado de la serie entre Once Caldas y Pasto, que gana el de Manizales 2-1.

Liga Betplay

