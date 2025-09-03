Doblete de Andrés Sarmiento salvó la noche de Atlético Nacional en el Centenario

Atlético Nacional llegó al Centenario con una ventaja amplia en el marcador y al parecer, esa confianza, unida a la buena actitud de los locales, lo llevó a jugar un pésimo primer tiempo en el estadio Centenario.

Tanto, que a los 11 minutos ya perdía, tras el gol de Brandon Caicedo, aprovechando un error de los dirigidos por Javier Gandolfi, que se fueron perdedores en el primer tiempo, quedando en deuda con los miles de aficionados verdes que llegaron a Armenia para apoyarlos.

Y cuando se esperaba la reacción del Rey de Copas, en el segundo tiempo, tras el ingreso de Marlos Moreno y Alfredo Morelos, las cosas no se le daban a los antioqueños que, por el contrario, vieron como el local volvía a celebrar, de nuevo con Caicedo, quien tras un tiro de esquina, marcó de cabeza para el 2-0 parcial, a los 73 minutos.

Dos minutos más tarde, Marlos Moreno vio la roja por una agresión sin balón. Pero eso como que despertó a los jugadores, porque cuando más oscuro estaba el panorama, llegó el salvador, Andrés Sarmiento quien a punta de lucha y de empuje, logró primero el descuento a los 80 minutos, aprovechando una pelota que le quedó frente al arco y enviarla al fondo para el 2-1.

Y faltaba otra alegría, porque Sarmiento, que luchó los balones por todo el campo, sacó un remate de media distancia para vencer al arquero Sergio Pabón y empatar el juego 2-2 dejando el global 6-2.

Los hinchas que llegaron en gran cantidad al Jardín de América, celebraron el doblete de Sarmiento, pero salieron preocupados por el fútbol que muestra Nacional, pues quieren que el equipo juegue mejor y arrolle a sus rivales sin dejar dudas.

Nacional avanzó a cuartos de final de la Copa, pero tendrá que volver a hacer un análisis de su rendimiento, porque un equipo de la B, al que goleó en el Atanasio, lo hizo ver mal en el Centenario.

Ahora, esperan por su rival, que saldrá de la serie que gana Once Caldas 2-1 ante el Deportivo Pasto.