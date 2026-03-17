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Cumbre de 72 alcaldes y el gobernador de Antioquia: “Qué error resumir un departamento pujante a las peores épocas del narcotráfico”

Los mandatarios se reunieron en la sede de Indeportes Antioquia para hablar sobre los recientes hechos políticos que se han presentado en el departamento.

  • Los 73 mandatarios se congregaron en la sede de Indeportes Antioquia para hablar de la situación que se ha vivido por estos días. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Los 73 mandatarios se congregaron en la sede de Indeportes Antioquia para hablar de la situación que se ha vivido por estos días. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Ante los recientes ataques políticos en contra de Antioquia, se realizó una reunión entre 72 alcaldes del departamento y el gobernador Andrés Julián Rendón con el fin de pronunciarse en contra de los mismos. Hicieron presencia mandatarios de las distintas corrientes políticas para pronunciarse en contra de estos hechos.

Quien asumió la vocería tras esta reunión fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó, entre otras cosas, que Antioquia no se puede resumir a la historia de la década de los 80 y los 90, cuando el narcotráfico generó altos índices de violencia, y resaltó que los antioqueños se han caracterizado como una comunidad pujante y que ha contribuido con el desarrollo del país.

“Aquí lo que hay es una intención de un sector político en específico de hacerle daño a Antioquia. ¿Qué error han cometido? Tratar de resumir toda una historia de un departamento pujante que ha generado desarrollo, bienestar no solo para Antioquia sino para Colombia, para resumirlo a las peores épocas del narcotráfico”, expresó el mandatario medellinense.

Así mismo, señaló, en voz de todos los alcaldes y el propio gobernador, que su postura es defender los ideales del departamento, que ha luchado por décadas por cambiar la imagen estigmatizadora generada por la época ya mencionada.

Entérese: “Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia

Defenderemos Antioquia como defenderemos también desde Antioquia a cada región que se le quiera estigmatizar. Que el odio de unos pocos jamás haga que Colombia siga dividida. Colombia es una sola y nosotros desde Antioquia aportamos a Colombia”, expresó el alcalde de Medellín.

Por su parte, la alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, se pronunció en este mismo sentido y aseguró que Antioquia es un departamento ejemplar para el mundo, no solo por lo que aporta al país, sino por el cambio de mentalidad que ha tenido en los últimos 30 años.

“Los antioqueños hemos tenido momentos difíciles, claro está, y los tenemos que reconocer; pero no nos pueden estigmatizar por esos momentos. Aun así, en medio de la adversidad, hemos sabido salir adelante y hoy tenemos un territorio que es digno de mostrar ante el mundo. Seguimos firmes en esta labor de defender el territorio, de defender a los antioqueños”, dijo la mandataria.

Su similar de Liborina, Nancy Amparo Avendaño, destacó al departamento como un territorio resiliente y comprometido con su desarrollo, resaltando que Antioquia significa una parte de todos los que nacieron y viven en alguno de los 125 municipios.

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“Representamos una raza pujante, representamos a nuestros niños, jóvenes, personas mayores de cada uno de nuestros territorios, somos un departamento comprometido con el desarrollo, que piensa en las políticas sociales, somos un departamento que defiende la institucionalidad y la democracia. Seguiremos de pie con resiliencia, compromiso y por amor por esta tierra que nos vio nacer, sacando adelante a nuestros territorios y a esta gran Antioquia que lo significa todo para cada uno de nosotros”, señaló.

Finalmente, el gobernador Rendón pide que no se le dé un trato injusto al departamento y que se desestimen los esfuerzos que se han hecho. Así mismo, aseguró que estos ataques no van dirigidos a un movimiento político, sino a una comunidad que trabaja para sostener el territorio con esfuerzo.

“Se está desconociendo a millones de ciudadanos que todos los días se levantan a sostener este país con su esfuerzo... Gobernar también es cuidar la dignidad de la gente que representamos”, señaló el mandatario departamental.

Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico. Foto: Getty
Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico. Foto: Getty

El evento, liderado por Gutiérrez y Rendón, se organizó tras las declaraciones iniciales del candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, las cuales fueron respaldadas por el presidente Gustavo Petro, en el cual se estigmatizaba a Antioquia en temas de violencia y paramilitarismo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué originó la polémica con Iván Cepeda y Antioquia?
La controversia surgió tras declaraciones del senador Iván Cepeda Castro, respaldadas por el presidente Gustavo Petro, en las que se señalaba al departamento en contextos de paramilitarismo, lo que fue calificado por los mandatarios locales como una estigmatización histórica
¿Quiénes participaron en la cumbre de alcaldes de Antioquia?
Asistieron 72 alcaldes de diversas corrientes políticas, el Gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien asumió la vocería principal del grupo tras la reunión en la capital antioqueña
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