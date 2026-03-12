Estadios modernos: Apuesta de los grandes clubes del mundo que se convierte en la nueva mina de oro del fútbol mundial

En los antiguos muelles de Liverpool, hinchas del Everton brindan en los abarrotados bares de su flamante estadio, mucho antes del inicio del partido, reflejo del giro estratégico de los clubes europeos, que apuestan por recintos modernos que produzcan más ingresos para compensar el estancamiento de los derechos televisivos. Un reciente informe de la UEFA sobre la economía del fútbol destaca el aumento de los ingresos los días de partido, impulsado por estadios más grandes y una mayor explotación comercial. Para Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid, PSG o los dos clubes de Milán, estos proyectos son esenciales para mantenerse entre los más ricos del mundo.

Para otros, como Leeds y Birmingham en Inglaterra o Getafe en España, la ampliación de los estadios tien principalmente como objetivo seguir siendo competitivos en ligas donde los derechos de televisión se han estancado frente a los generados por las competiciones europeas. En Liverpool, el Everton se mudó el pasado agosto a su nuevo Hill Dickinson Stadium, que costó unos 1.072 millones de dólares y que puede acoger a 53.000 espectadores, frente a los menos de 40.000 en el antiguo Goodison Park, el que fue su estadio durante 133 años. “¡Es mucho mejor!”, se entusiasma Dave Brown, de 71 años, seguidor del Everton, antes de un partido de la Premier League contra el Burnley. “Desgraciadamente, Goodison Park estaba envejeciendo, con asientos desde donde no se podía ver todo el campo”.

Pasar más tiempo en estadios

La construcción de nuevos estadios, o su modernización, se está volviendo “cada vez más importante dada la situación de los derechos de televisión”, explicó el español Manuel Gutiérrez, vicepresidente en el área de calificaciones corporativas en la agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS. Aunque la Premier League aseguró en 2023 un contrato de difusión récord de 8.980 millones de dólares hasta la temporada 2028-2029, el aumento sigue siendo limitado en comparación con ciclos anteriores. En Europa, las situaciones varían. La competición española (LaLiga) logró un aumento notable en sus próximos derechos, mientras que la Ligue 1 francesa sufre un colapso en los ingresos audiovisuales, debido en parte al dominio abrumador del PSG.

Con los nuevos estadios, los clubes se adaptan también al cambio de hábitos de sus hinchas. “Los consumidores están más que nunca dispuestos a gastar en ocio y quieren pasar más tiempo en los recintos”, afirma Gutiérrez. Aunque estos nuevos complejos implican aumentos del precio de las entradas para financiarlos, la apuesta da sus frutos. La UEFA señala en su informe que “los nuevos estadios han multiplicado los ingresos por taquilla” de clubes como Juventus de Turín, Atlético Madrid o Galatasaray de Estambul. Los ingresos por entradas del Tottenham londinense se han casi cuadruplicado en diez años y otros clubes como PSG, Bayern, Liverpool y Manchester City los han duplicado durante los últimos 15 años. “Los clubes han tomado conciencia que recintos polivalentes, de tamaño óptimo, que impulsen tanto los ingresos en los días de partido como los usos fuera de esos días, son cruciales para la generación de ingresos”, destaca el ente que regula el fútbol europeo.

Abiertos los 365 días del año

Ahora, los proyectos se multiplican. Manchester United proyecta un estadio de unos 2.540 millones de dólares para 100.000 aficionados, mientras que Birmingham City (segunda división inglesa) planea un recinto de 62.000 plazas. AC Milán e Inter reconstruirán San Siro, y el PSG apunta a más de 80.000 asientos si abandona el Parque de los Príncipes. En el Everton, los seguidores disfrutan, tres horas antes del partido, de restaurantes, bares y actividades en la explanada exterior del estadio, la “Budweiser Plaza”.

Construido sobre antiguos muelles con vistas al río Mersey, el estadio también consiguió un contrato de 12,7 millones de dólares anuales con la firma local Hill Dickinson, para poner nombre al recinto futbolístico, y ha dinamizado el barrio con viviendas y espacios de ocio. Fuentes del club prevén triplicar los ingresos en los días de partido. “Podemos convertirlo en un lugar abierto los 365 días del año”, explica Colin Chong, director de inmuebles y regeneración del club, que planea acoger eventos deportivos internacionales, conferencias y conciertos, en este estadio de última generación en términos ambientales y acústicos.

Las joyas de la corona

Así las cosas, la modernidad de un estadio hoy no se mide solo por su capacidad, sino por su tecnología (conectividad 5G, realidad aumentada), su sostenibilidad y su capacidad para generar ingresos los 365 días del año. Los seis escenarios más modernos actualmente en el mundo son: Nuevo Santiago Bernabéu (Madrid, España), SoFi Stadium (Los Ángeles, EE. UU.), Spotify Camp Nou (Barcelona, España), Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.) y Lusail Iconic Stadium (Lusail, Catar). Aparte de ellos, hay dos que merecen menciones especiales por innovación. El primero es el Estadio BBVA (Monterrey, México), conocido como el “Gigante de Acero”, que destaca por su integración con el paisaje (vista al Cerro de la Silla) y su diseño de vanguardia en América Latina. Y el Sphere (Las Vegas, EE. UU.): aunque no es de fútbol tradicional, ha redefinido el concepto de “recinto” con su pantalla LED exterior de 54.000 m² y una experiencia inmersiva interna que ningún estadio deportivo ha igualado aún. Cautivar a la afición y asegurar la sostenibilidad económica son retos de la industria del fútbol, en la que los clubes son los llamados a invetir, a diferencia de Colombia donde el esfuerzo económico lo hace el Estado, dueño de todos los estadios del país, excepto el del Deportivo Cali.

¿Cuáles son los estadios más modernos en la actualidad?