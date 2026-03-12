Estadios modernos: Apuesta de los grandes clubes del mundo que se convierte en la nueva mina de oro del fútbol mundial

En los antiguos muelles de Liverpool, hinchas del Everton brindan en los abarrotados bares de su flamante estadio, mucho antes del inicio del partido, reflejo del giro estratégico de los clubes europeos, que apuestan por recintos modernos que produzcan más ingresos para compensar el estancamiento de los derechos televisivos.
Un reciente informe de la UEFA sobre la economía del fútbol destaca el aumento de los ingresos los días de partido, impulsado por estadios más grandes y una mayor explotación comercial.
Para Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid, PSG o los dos clubes de Milán, estos proyectos son esenciales para mantenerse entre los más ricos del mundo.