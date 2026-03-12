La estrategia de Paloma y Oviedo tras concretar fórmula presidencial, ¿les alcanzará para pasar a segunda vuelta?

“Bienvenido, señor vicepresidente”, así saludó Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo cuando el exconcejal entró en la sala de su apartamento en Bogotá ayer en la mañana previo al anuncio oficial. La respuesta de Oviedo, en medio de un abrazo, fue expresar su emoción. Se concreta, después de varios días, esta fórmula presidencial de cara a la primera vuelta.
Valencia y Oviedo lideraron los resultados más altos de la Gran Consulta, que este 8 de marzo la dio a ella como ganadora con más de 3.2 millones de votos. El exconcejal y exdirector del Dane obtuvo 1.2 millones y se convirtió en la sorpresa electoral de la jornada.
Para anunciar la dupla, los políticos dieron un breve discurso este jueves en el Centro Comercial Gran San, en San Victorino en el centro de Bogotá, corazón comercial de la capital. Ambos estuvieron rodeados de los otros siete candidatos de esa coalición que perdieron en la consulta: Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas.
Escogieron ese lugar para enviar el mensaje de que la informalidad laboral y el desarrollo económico ocupa un lugar central en su agenda programática. Intervinieron todos los demás excandidatos con palabras elogiosas y luego Valencia habló: “tenemos muchos dolores como país, si vemos hacia atrás solo vamos a encontrar heridas por sanar. Pero tenemos otra opción: mirar hacia delante, hacia el futuro que nos merecemos”.
La candidata presidencial aseguró que conversó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ambos están de acuerdo en que el mejor compañero para buscar la Presidencia es Oviedo. “Está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados (...) eso nos enorgullece. Sabe de todo, le gustan las cifras, le gusta estudiar, porque lo que necesita el Gobierno no es hablar paja sobre los grandes problemas, sino conocerlos a fondo para darles solución”.
La senadora añadió que Oviedo tiene “las manos limpias” y que, como los demás participantes de la Gran Consulta, no ha estado envuelto en problemas o escándalos relacionados con la corrupción.