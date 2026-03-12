“Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

“Bienvenido, señor vicepresidente”, así saludó Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo cuando este último entró en la sala de su casa esta mañana previo al anuncio oficial. La respuesta de Oviedo fue: “Qué emoción”. Aquellos veinte segundos fueron suficientes para confirmar la nueva fórmula presidencial que se inscribirá ante la Registraduría.
El plazo para inscribir la candidatura es hasta este viernes, 13 de marzo, por lo que el tiempo apremiaba. Tanto Valencia como Oviedo hicieron parte de La Gran Consulta que este 8 de marzo la dio a ella como ganadora. Allí, Valencia arrasó con más de tres millones de votos, pero justo detrás de ella estuvo Oviedo, sacando más de un millón: él fue la revelación. Con tan altas votaciones, la alianza quedaba sobre la mesa.