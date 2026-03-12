“Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

El plazo para inscribir la candidatura es hasta este viernes, 13 de marzo , por lo que el tiempo apremiaba. Tanto Valencia como Oviedo hicieron parte de La Gran Consulta que este 8 de marzo la dio a ella como ganadora . Allí, Valencia arrasó con más de tres millones de votos, pero justo detrás de ella estuvo Oviedo, sacando más de un millón: él fue la revelación. Con tan altas votaciones, la alianza quedaba sobre la mesa.

“Bienvenido, señor vicepresidente”, así saludó Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo cuando este último entró en la sala de su casa esta mañana previo al anuncio oficial. La respuesta de Oviedo fue: “Qué emoción”. Aquellos veinte segundos fueron suficientes para confirmar la nueva fórmula presidencial que se inscribirá ante la Registraduría.

Aunque ya se confirmó, y ambos se encuentran “nerviosos” pero “felices” —según lo que se escucha en el video que publicaron—, el camino para concretar su dupla estuvo mediado por negociaciones debido a las diferencias que ambos, como era de esperarse, habían manifestado tener.

Tras cuatro días de conversaciones, lo lograron . Uno de los puntos a tratar estuvo relacionado con el tratamiento que se le da al proceso de paz; un punto muy criticado por el Centro Democrático, pero defendido por Oviedo, quien también es acérrimo defensor de las diversidades de identidad y orientación sexual.

Hace dos días, en conversación con Caracol Radio, el estratega de campaña de Oviedo reveló cuáles serían algunas de las condiciones para aceptar que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Una de ellas, dijo, es comprometerse con la paz.

“Siendo muy honestos, en el principio de las conversaciones yo le dije que no aceptara la vicepresidencia por el desgaste que tiene aquel puesto. Lo importante es el rol de Daniel en la campaña: ¿Cómo modero la derecha para llegar a un centro?”, aseguró.

Para anunciar la dupla, los políticos dieron un discurso en el Centro Comercial Gran San, en el centro de Bogotá, en San Victorino: corazón comercial de la capital.

Allí, Valencia aseguró: “Tenemos muchos dolores como país, si vemos hacia atrás solo vamos a encontrar heridas por sanar. Pero tenemos otra opción: mirar hacia adelante, hacia el futuro que nos merecemos”.

La candidata presidencial aseguró que conversó con Álvaro Uribe Vélez y que, tanto él como ella están de acuerdo en que el mejor compañero para buscar la Presidencia es Oviedo. “Está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados (...) eso nos enorgullece. Sabe de todo, le gustan las cifras, le gusta estudiar, porque lo que necesita el Gobierno no es hablar paja sobre los grandes problemas, sino conocerlos a fondo para darles solución”.

La política añadió que Oviedo tiene “las manos limpias” y que, como los demás participantes de La Gran Consulta, no ha estado envuelto en problemas o escándalos relacionados con la corrupción.

Uno de los temas que estaban sobre la mesa era el del tratamiento al proceso de paz. En ese sentido, la política del Centro Democrático aseguró que su posición en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el proceso es la misma: en contra. Además, añadió que seguirán buscando el bienestar de la empresa privada y que buscarán la “verdadera justicia social”.

Por su parte, Oviedo aseguró: “Esto se trata de escuchar. Me dicen regalado, pero es que este es un país en el que es muy difícil sumar en la diferencia, porque es imposible hablar, solo hablamos de imponer (...) pero en esta coalición somos capaces de reconocer nuestras diferencias pero unirnos al rededor de un propósito indispensable: mirar hacia el futuro en el que todos quepamos. Campesinos, informales, población LGBT, mujeres... esto lo estamos construyendo con visión de futuro, no con odios”.