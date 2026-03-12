El dilema de comprar smartphone: ¿IA, resistencia, fotos o batería? Comparamos a Samsung, Huawei, Honor y Oppo

Este año la pregunta de cuál es el mejor teléfono en el mercado parece que perdió su sentido lógico. La madurez de la industria móvil fragmentó completamente el mercado en nichos tan específicos que ahora la respuesta depende de lo que cada usuario busque. En EL COLOMBIANO probamos durante varios días, por cortesía de los fabricantes, el Samsung Galaxy S26+, el Huawei nova 14 Pro, el Honor Magic 8 Lite y el Oppo A6 Pro para entender en qué radica la diferencia entre sistemas basados en Android, tanto en la gama alta como en gama media.

Esta comparativa no busca elegir un ganador sino desglosar filosofías de ingeniería que hoy conviven en las vitrinas colombianas. Desde IA que toma decisiones sola hasta baterías que sobreviven a una semana laboral:

Samsung Galaxy S26+

Samsung ha decidido que su hardware sea el vehículo para una nueva era: la de la IA agéntica. En el uso diario con el Galaxy S26+, la sensación es que el dispositivo deja de ser una herramienta reactiva para convertirse en un asistente que gestiona la vida en segundo plano. Juliano Vingilis, director regional de Producto de Samsung, explica que la visión de la compañía es que la inteligencia sea “como la energía: algo que no sabemos que existe pero que estamos utilizando constantemente”. Esta premisa se materializa en funciones como Now Nudge, que durante nuestras pruebas demostró una capacidad de anticipación sorprendente. Si un usuario recibe un mensaje preguntando por fotos de un evento pasado, el sistema identifica el contexto y ofrece el enlace de la galería directamente en el teclado. No hay que buscar, no hay que navegar; la IA ya hizo el trabajo.

Sin embargo, el verdadero diferencial de este equipo, que justifica su precio de $6’049.000, es la seguridad. Tatiana Lozano, gerente de Producto Mobile de Samsung Colombia, destaca la tecnología Privacy Display. Es el primer smartphone que protege la privacidad mediante el hardware de la pantalla, permitiendo que el contenido sea visible solo para quien lo mira de frente. Esto, sumado a siete años de actualizaciones garantizadas, posiciona al S26+ como la opción para el profesional que busca longevidad y blindaje de datos.

Honor Magic 8 Lite

Si Samsung apuesta por el software, Honor lo hace por la integridad física. El Magic 8 Lite no es solo un teléfono resistente; es un dispositivo que ostenta un récord Guinness tras sobrevivir a una caída de más de seis metros en Dubái. Kenet Segura, PR Manager de Honor Colombia, explica que este logro se debe a una arquitectura interna de seis capas que incluye barreras de grado balístico y “airbags” microscópicos que protegen los circuitos internos, no solo el cristal exterior. Lea también: Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

Al probarlo, se percibe una tranquilidad que ningún otro equipo ofrece. Es un teléfono que invita a prescindir de la funda. “Es una herencia de cuatro años de experiencia haciendo tecnología enfocada a la resistencia”, señala Segura. Pero la durabilidad no es solo externa. El Magic 8 Lite introduce una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh —la más grande en Colombia— con una promesa de seis años de vida útil sin degradación notable. La estrategia de Honor es disruptiva: en lugar de incentivar el cambio de equipo por obsolescencia, buscan que el usuario se enamore de la línea por su fiabilidad. Con un precio de $2’299.000, es el guerrero para quienes trabajan en condiciones exigentes o simplemente buscan un dispositivo que pueda ser heredado años después en perfectas condiciones.

Huawei nova 14 Pro

Huawei sigue demostrando que su fuerte es la mirada. El nova 14 Pro es, por definición, un estudio fotográfico de bolsillo. Aunque las sanciones limitan su conectividad a 4G y requieren soluciones como GBox para usar apps de Google, el usuario que elige Huawei lo hace por la cámara. Su sensor principal cuenta con apertura variable (f/1.4 a f/4.0), una tecnología heredada de su gama ultra premium que permite un control real sobre la luz y la profundidad de campo. Durante los días de prueba, el nova 14 Pro destacó en la fotografía de retrato. El algoritmo Retrato XD utiliza inteligencia artificial para equilibrar texturas y sombras de una forma orgánica, evitando ese aspecto artificial que suelen tener los filtros de belleza. Además, es el único del grupo que apuesta con tanta fuerza por la cámara selfie, equipando un sensor dual de 50 MP que captura detalles de la piel con una nitidez profesional. Con un precio de $2’599.900, Huawei se dirige a un público joven, creador de contenido, que valora la fidelidad del color (gracias a su tecnología Ultra Chroma) y un diseño sofisticado en colores azul, blanco o negro. Es un equipo donde la forma y la función fotográfica están por encima del rendimiento en videojuegos pesados.

Oppo A6 Pro

Oppo ha identificado que el mayor temor del usuario colombiano es que el teléfono se apague o se rompa. El A6 Pro 5G ataca ambos puntos con una batería de 6.500 mAh y una certificación IP69, que lo protege incluso contra chorros de agua a alta presión y temperatura. Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, afirma que el objetivo es ofrecer un smartphone “preparado para acompañar el ritmo de vida” sin interrupciones. En nuestra experiencia de uso, lo más impactante fue la tecnología 80W SUPERVOOC. En un mercado donde Samsung sigue estancado en los 45 W, Oppo permite cargar esta enorme batería al 100 % en apenas una hora. Es el teléfono para el usuario pragmático que pasa todo el día en la calle y necesita que 15 minutos de conexión le den energía para el resto de la jornada. A pesar de su robustez y su gran batería, el A6 Pro es sorprendentemente ligero (185 gramos). Su pantalla AMOLED de 120 Hz ofrece una fluidez que se siente de una gama superior, y su procesador MediaTek Dimensity 6300, aunque no es el más potente para gaming extremo, garantiza una estabilidad térmica sobresaliente. Por $1’899.900, es la opción más económica de la comparativa, pero sin sacrificar la resistencia de grado militar.

El veredicto por perfiles