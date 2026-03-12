El dilema de comprar smartphone: ¿IA, resistencia, fotos o batería? Comparamos a Samsung, Huawei, Honor y Oppo

Este año la pregunta de cuál es el mejor teléfono en el mercado parece que perdió su sentido lógico. La madurez de la industria móvil fragmentó completamente el mercado en nichos tan específicos que ahora la respuesta depende de lo que cada usuario busque.
En EL COLOMBIANO probamos durante varios días, por cortesía de los fabricantes, el Samsung Galaxy S26+, el Huawei nova 14 Pro, el Honor Magic 8 Lite y el Oppo A6 Pro para entender en qué radica la diferencia entre sistemas basados en Android, tanto en la gama alta como en gama media.