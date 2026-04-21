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Estos son los rivales de Envigado en el cuadrangular A del Torneo Betplay en busca del ascenso a la A

Este viernes arrancan los duelos de los cuadrangulares, que definirán a los clasificados a la final.

Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Tras la definición de los ocho clasificados y el sorteo de los cuadrangulares, este viernes arrancan los duelos para establecer los finalistas del Torneo Betplay, en el que Envigado quedó instalado en el Grupo A.

El cuadro que dirige Alberto Suárez comparte grupo con Internacional de Palmira, Deportes Quindío y Tigres; mientras que en el B quedaron ubicados Unión Magdalena, Real Cartagena, Barranquilla y Bogotá.

Este viernes arrancarán los duelos de los cuadrangulares con los compromisos Tigres-Internacional de Palmira, desde las 6:10 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo y a segunda hora, a las 8:15 de la noche, desde el estadio Centenario de Armenia, el duelo entre Deportes Quindío y Envigado.

En lunes, 27 de abril, se desarrollarán los dos juegos del Grupo B así: Bogotá se medirá a Unión Magdalena a las 5:00 de la tarde, y desde las 7:30 de la noche, Barranquilla se enfrentará a Real Cartagena.

En los dos cuadrangulares se disputarán duelos de todos contra todos para establecer el primer del grupo, que avanzará a la final.

Hay que recordar que el campeón del Torneo Betplay 1 tendrá la opción de disputar la finalsísima de la B ante el campeón del segundo semestre para determinar los equipos que ascenderán a la A.

Envigado, que descendió en 2025, espera estar en la pelea por el título y para ello debe quedar primero en el grupo.

Tras el duelo como visitante ante Deportes Quindío, el cuadro Naranja tendrá dos compromisos en el Polideportivo Sur contra Tigres el 29 de abril a las 3:30 de la tarde y el 4 de marzo a las 2:00 de la tarde.

Liga Betplay

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