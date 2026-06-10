Denuncian penalmente a la representante Gloria Arizabaleta por prevaricato tras ordenar “suspensión” de Petro

En medio de la polémica generada por la decisión de suspender al jefe de Estado, fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por presunto prevaricato por acción contra la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, firmante del documento.
El denunciante fue Luis Felipe Henao, quien sostiene que la orden de suspensión provisional emitida por Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro —en el marco de una investigación por presunta participación en política— vulnera flagrantemente el ordenamiento constitucional y legal vigente.
Sobre todo, esto se trata de una denuncia penal por prevaricato por acción, que según su tipificación se trata de un delito consagrado en el artículo 413 del Código Penal con penas de hasta 12 años de prisión; se fundamenta en una presunta extralimitación de funciones.