Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Indignante video: adelantó en curva y mandó a volar a un motociclista en la Medellín-Bogotá

En un video quedó captada la imprudencia de un camionero que dejó a un motociclista lesionado.

  • Momento en el que el motociclista fue arrinconado y resultó volando por los aires. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    Momento en el que el motociclista fue arrinconado y resultó volando por los aires. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una imprudencia vial que por poco cuesta la vida de una persona quedó captada en las cámaras de seguridad de un vehículo que transitaba por las vías del Oriente antioqueño.

El incidente ocurrió hacia las 4:35 de la tarde del pasado miércoles 10 de junio, cuando un vehículo de carga transitaba por la autopista Medellín-Bogotá.

Le puede interesar: Video | Qué peligro: se volcó una tractomula en el Norte antioqueño y la vía permanece cerrada

Según se aprecia en las imágenes, el vehículo venía detrás de otro camión y, a su izquierda, vio cómo un camión de jaula lo adelantaba.

Sin importar que estaba en un tramo de calzada sencilla y en una curva, el vehículo infractor aceleró, inicialmente obligando a una camioneta blanca a orillarse a toda velocidad para librarse de un violento choque.

Siga leyendo: Accidente en Ciudad Bolívar cobró la vida de funcionario de la Alcaldía ¿Quién era?

Unos pocos metros después apareció una motocicleta, que anticipándose a la imprudencia también se orilló.

Sin embargo, un par de metros más adelante, el vehículo se topó con otra moto, que al venir a mayor velocidad también tuvo que esquivarlo como pudo.

Mientras el camión de jaula continuaba avanzando con ímpetu tras su imprudencia, en el video se observa cómo el segundo motociclista termina saliendo de la carretera y su llanta delantera se atasca en una cuneta.

En medio de la maniobra, el conductor de la moto terminó expulsado de su vehículo y volando por los aires, cayendo a un costado de la carretera metros más adelante.

Entre tanto, el camionero infractor continuó acelerando, se incorporó nuevamente a su carril y siguió su camino sin problemas.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el incidente ocurrió en el municipio de Cocorná y el motociclista implicado quedó con lesiones de consideración, teniendo que ser trasladado a un centro asistencial.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos