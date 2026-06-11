Indignante video: adelantó en curva y mandó a volar a un motociclista en la Medellín-Bogotá

Una imprudencia vial que por poco cuesta la vida de una persona quedó captada en las cámaras de seguridad de un vehículo que transitaba por las vías del Oriente antioqueño.
El incidente ocurrió hacia las 4:35 de la tarde del pasado miércoles 10 de junio, cuando un vehículo de carga transitaba por la autopista Medellín-Bogotá.
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Según se aprecia en las imágenes, el vehículo venía detrás de otro camión y, a su izquierda, vio cómo un camión de jaula lo adelantaba.