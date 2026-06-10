Estos son los ocho congresistas que renunciaron para ir por alcaldías y gobernaciones, ¿podría haber más?

Las movidas políticas no dan tregua. El calendario por estos días está marcado por una intensa agenda política, que ha incluido desde la radicación de una ponencia para suspender al presidente Gustavo Petro hasta la renuncia de varios congresistas que buscan posicionarse de cara a las próximas elecciones de alcaldías y gobernaciones. Entre quienes han presentado su renuncia se encuentran los senadores Alejandro Carlos Chacón, Édgar Díaz, Óscar Barreto, Miguel Ángel Pinto, León Fredy Muñoz y Mauricio Gómez Amín, de quien EL COLOMBIANO conoció sería posible ministro del Interior en un eventual gobierno de Abelardo De la Espriella. A esas dimisiones se suman los representantes a la Cámara Julián David López y Wilmer Castellanos. La principal motivación detrás de estas salidas es evitar eventuales inhabilidades que les impidan aspirar a alcaldías o gobernaciones en las elecciones previstas para octubre de 2027. Para ello, los congresistas interesados en competir por esos cargos deben renunciar antes de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio. Lea también: Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista En el caso de Julián David López, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, ha trascendido que su renuncia será efectiva el 26 de junio, según lo anunció la Presidencia de la Cámara. López estaría evaluando una candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca o a la Alcaldía de Palmira, en medio de un proceso de distanciamiento de su partido de origen, La U, y de acercamientos a sectores políticos afines al progresismo. Por su parte, Alejandro Carlos Chacón dejará su escaño en el Senado luego de no haber conseguido la reelección en los comicios legislativos de marzo de 2026. Le puede interesar: Representante de la Comisión de Acusación firmó suspensión de Petro hasta el 21 de junio: ¿quería darle vía libre para hacer campaña?

El dirigente liberal concentraría ahora sus esfuerzos en una eventual candidatura a la Gobernación de Norte de Santander. También desde ese departamento, el senador Édgar Díaz, elegido por Cambio Radical, tendría como objetivo disputar la Gobernación de Norte de Santander, motivo por el cual busca despejar cualquier riesgo de inhabilidad. En Boyacá, el representante Wilmer Castellanos se perfila como aspirante a la Gobernación con el respaldo político del actual mandatario departamental, Carlos Amaya. Una de las renuncias que más llamó la atención fue la de Mauricio Gómez Amín. El senador no solo abandonó su curul, sino que también puso fin a su militancia en el Partido Liberal para sumarse a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella. Con las vacantes aún sin suplir y una baja asistencia de quienes siguen en sus cargos, se considera “casi imposible” que avancen reformas críticas en los últimos diez días del periodo. Siga leyendo: “Que hagan los acuerdos que tengan que hacer”: la orden que Petro le habría dado a Benedetti y otros para la campaña Proyectos como la jurisdicción agraria, el intento por eliminar el Departamento de Prosperidad Social y revivir el Ministerio de la Igualdad; y la reforma al Icetex, están hoy estancados debido a la falta de quórum y al desvío de la atención hacia las aspiraciones personales de los legisladores y las elecciones presidenciales de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. El reemplazo de estas figuras también es un reto; en casos como el de Gómez Amín, los siguientes en la lista enfrentan desde impedimentos legales hasta condenas judiciales, complicando el relevo institucional.

El enredo que deja la renuncia de Gómez Amín

La renuncia de Mauricio Gómez Amín, ocurrida el pasado 5 de mayo, es considerada la primera gran dimisión de este semestre en el Senado. Su salida no solo representó el abandono de su curul, sino un quiebre total con su pasado político inmediato al renunciar simultáneamente a su militancia en el Partido Liberal. A diferencia de otros congresistas que buscan retornar a sus regiones para las elecciones de 2027, el objetivo de Gómez Amín es de alcance nacional. No se pierda: Procuraduría halló 290 procesos contra Petro sin avances en la Comisión de Acusación Su retiro tuvo como fin primordial vincularse de lleno a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, con quien se le ha visto estrechamente relacionado en eventos políticos recientes. Sin embargo, su salida generó una de las discusiones más complejas del periodo legislativo debido a la dificultad para encontrar un sucesor idóneo dentro de la lista del Partido Liberal de 2022. Aunque legalmente la curul debe ser ocupada por el siguiente candidato no elegido, los nombres en turno enfrentan diversos impedimentos. La pastora cristiana Sara Castellanos, a pesar de seguir en la lista, ya fue elegida al Congreso por otro partido (Salvación Nacional) en las elecciones de 2026. Conozca: ¿A qué se enfrentan Petro y sus funcionarios sancionados por participar en política? Iván Darío Agudelo, por su parte, se encuentra ejerciendo funciones como notario, lo que genera una incompatibilidad directa. Carlos Rojano, actual diputado del Atlántico, le dificultaría su salto al Senado en este momento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Nilton Córdoba representa el caso más crítico, pues se encuentra condenado por el escándalo del “cartel de la toga”. Esta situación ha dejado la representación del Partido Liberal en una posición de vulnerabilidad, evidenciando cómo las decisiones personales de los legisladores pueden derivar en vacíos institucionales difíciles de subsanar en el corto plazo. Continúe leyendo: ‘Fraude’ electoral que denunció Petro es un montaje, ¿de quién?

Preguntas frecuentes