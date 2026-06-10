Estos son los ocho congresistas que renunciaron para ir por alcaldías y gobernaciones, ¿podría haber más?

Las movidas políticas no dan tregua. El calendario por estos días está marcado por una intensa agenda política, que ha incluido desde la radicación de una ponencia para suspender al presidente Gustavo Petro hasta la renuncia de varios congresistas que buscan posicionarse de cara a las próximas elecciones de alcaldías y gobernaciones.
Entre quienes han presentado su renuncia se encuentran los senadores Alejandro Carlos Chacón, Édgar Díaz, Óscar Barreto, Miguel Ángel Pinto, León Fredy Muñoz y Mauricio Gómez Amín, de quien EL COLOMBIANO conoció sería posible ministro del Interior en un eventual gobierno de Abelardo De la Espriella.
A esas dimisiones se suman los representantes a la Cámara Julián David López y Wilmer Castellanos. La principal motivación detrás de estas salidas es evitar eventuales inhabilidades que les impidan aspirar a alcaldías o gobernaciones en las elecciones previstas para octubre de 2027.
Para ello, los congresistas interesados en competir por esos cargos deben renunciar antes de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio.
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En el caso de Julián David López, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, ha trascendido que su renuncia será efectiva el 26 de junio, según lo anunció la Presidencia de la Cámara.
López estaría evaluando una candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca o a la Alcaldía de Palmira, en medio de un proceso de distanciamiento de su partido de origen, La U, y de acercamientos a sectores políticos afines al progresismo.
Por su parte, Alejandro Carlos Chacón dejará su escaño en el Senado luego de no haber conseguido la reelección en los comicios legislativos de marzo de 2026.
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