¿Vuelve el Tigre al Mundial? Falcao podría liderar a Colombia con 40 años: ¿cuál es la condición de Lorenzo?

La posibilidad de que Radamel Falcao García vuelva a vestir la camiseta de la Selección Colombia a sus 40 años ha generado un auténtico revuelo en el fútbol colombiano. Según informaciones provenientes de Argentina, el histórico goleador podría integrar la lista de convocados para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Norteamérica. El torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en la historia con 48 selecciones y representa el gran objetivo de Colombia bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, quien asumió el cargo con la misión de renovar el equipo sin perder competitividad internacional.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8