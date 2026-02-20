x

Ni el cansancio ni las críticas detienen a Nairo: “Sigo pedaleando con fuerza”

El ciclista colombiano Nairo Quintana continúa, a sus 36 años de edad, dando batalla ante lo mejor del pelotón mundial. “Vamos a disfrutar este 2026”, señaló.

  • Nairo e Isaac del Toro, la nueva estrella del ciclismo mundial y con quien compite en los Emiratos. FOTO X-MOVISTAR
    Nairo e Isaac del Toro, la nueva estrella del ciclismo mundial y con quien compite en los Emiratos. FOTO X-MOVISTAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

A Nairo Quintana lo señalan, lo critican y, con una ligereza pasmosa, intentan “retirarlo” desde las redes sociales. Parece que el éxito se volvió paisaje: acostumbró tanto a sus gestas que la memoria falla al recordar que se habla de uno de los mejores ciclistas colombianos de la historia.

Tras las eras doradas de corredores como Lucho Herrera, Fabio Parra y Santiago Botero, por el pedalismo nacional buscaba un líder que lo ubicara de nuevo en el mapa mundial de este deporte. Fue Nairo quien, desde aquel Tour de l’Avenir en 2010 y junto a una generación de oro (Urán, Chaves, Henao), rescató el protagonismo perdido.

Hoy, a sus 36 años, el boyacense sigue batallando en el World Tour. A veces le toca hacer las veces de gregario y otras, el de cazador de etapas, pero siempre con la ilusión de ser protagionista.

¿Es que acaso Nairo debe seguir ganando todo para ser respetado? Esa es la pregunta que aparece mientras él, fiel a su ambición, sigue dejando el alma en el asfalto, indiferente a la posición en la que cruce la meta.

El drama de Jebel Mobrah

Esta semana, en la etapa reina de la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, la imagen fue cruda: Nairo cruzó la meta en la exigente cima de Jebel Mobrah al borde del colapso. No fue el único. El drama en la llegada era evidente: corredores tendidos en el piso, temblando de agotamiento, buscando aire y agua tras 15 kilómetros de ascenso brutal.

Lea: Tejada conservó tercer puesto de la Vuelta a Emiratos tras la cuarta etapa

Quintana arribó en el puesto 41. Detrás de él llegaron otros 96 corredores, la gran mayoría mucho más jóvenes. El triunfo fue para el italiano Antonio Tiberi (24 años), actual líder de la prueba, en una clasificación donde el también colombiano Harold Tejada (Astana) se mantiene firme en el podio provisional, a un minuto del liderato.

La vigencia de un campeón

“Me siento bien, sigo pedaleando con fuerza y vamos a disfrutar este 2026”, sentenció Nairo en charla con ESPN al inicio de esta, su decimoquinta temporada en Europa. El palmarés lo avala: Giro 2014, Vuelta 2016 y tres podios en el Tour, pero su hambre no se sacia.

“Si no siguiera luchando por victorias, no entrenaría. Trabajo todo el año para estar en un punto alto de rendimiento, ayudar al equipo y cumplir objetivos personales”, afirmó con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar.

Recientemente, en el Tour de Omán, estuvo combativo y acarició la victoria de etapa, finalizando como el mejor colombiano (7°) en la general. Ese resultado lo llena de mayor confianza, sobre todo en una temporada en la que tiene como principal meta la Vuelta a España. “Es la carrera más importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo trabajaré para ganarme ese lugar”, aseguró.

En los Emiratos, tras cinco fracciones, Nairo ocupa la casilla 39 a 4:05 de Tiberi. Este sábado, en los 168 kilómetros rumbo al alto de Jebel Hafeet, el “Cóndor” buscará ser protagonista de nuevo. Más allá del resultado, su lucha y ambición ante la adversidad son lo que realmente merece el aplauso. En el ocaso de su carrera, solo queda una opción: seguir disfrutándolo.

Siga leyendo: Nairo Quintana inicia su temporada: ¿será este año su “último baile”?

