El técnico Ángelo Marsiglia fue seleccionado por la FIFA para su grupo élite de 20 mentores internacionales

El técnico de la Selección Colombia femenina de mayores, Ángelo Marsiglia, fue convocado por la Fifa, máximo órgano rector del fútbol mundial para integrar el Programa de Mentores para Entrenadoras de la Fifa.
El entrenador colombiano hace parte de un grupo élite de 20 directores técnicos seleccionados a nivel global, entre los que destacan: Desiree Ellis (Sudáfrica), Francisco Neto (Portugal), Joe Montemurro (Australia), Nils Nielsen (Japón), Arthur Elías (Brasil), Tina Theune (Alemania), Even Pellerud (Noruega) y Corinne Diacre (Francia).