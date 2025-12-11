x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Expolicía destituido, entre las víctimas por explosión de granada en la autopista Medellín - Bogotá

La granada explotó dentro de un vehículo mientras policías adelantaban un procedimiento de control cerca al peaje de Copacabana.

  • La policía trata de aclarar si los dos hombres muertos pertenecían a alguna estructura criminal. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
    La policía trata de aclarar si los dos hombres muertos pertenecían a alguna estructura criminal. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Las autoridades esclarecieron la identidad de una de las dos personas que viajaban en el vehículo en el que explotó este martes 9 de diciembre una granada, a la altura del peaje de Copacabana.

Según señaló la Policía Metropolitana, uno de los muertos fue identificado como Christian Jairo Barreto Carvajal, un expolicía que perteneció a la Metropolitana de Bucaramanga y que fue destituido en marzo de 2020. Barreto tenía un extenso prontuario que incluían antecedentes por violencia intrafamiliar, y tráfico y fabricación de armas de fuego, ambos en 2017; además de concierto para delinquir en 2019; secuestro extorsivo y agravado en 2021 y peculado por apropiación y hurto de menor cuantía en 2024.

Este delincuente iba con otra persona que antes de fallecer, mientras los organismos de emergencia intentaban salvarle la vida, alcanzó a confesar que se dirigían hacia Bogotá. Al hacer inspección del vehículo, las autoridades encontraron dos fusiles, diez proveedores y dos recipientes para munición.

También le puede interesar: Peligroso disidente de las Farc se escapó de la cárcel de Itagüí: ¿cómo burló los controles?

Aunque inicialmente se especuló con que esta explosión tuviera relación con el ataque al peaje de Cabildo, entre Girardota y Barbosa ocurrido en la madrugada de ese mismo día y atribuido al ELN, las autoridades descartaron que fueran hechos relacionados. Lo que ocurrió fue que dos policías requirieron al vehículo para una inspección de rutina a la altura del peaje de Copacabana y fue en medio de ese procedimiento cuando la granada que los dos sujetos llevaban estalló, en hechos que todavía se investigan.

Conozca: Se salvó de milagro: bala perdida impactó una vivienda y terminó en la cama de un menor en Apartadó

“En la maleta del automóvil, o en el maletero, fueron hallados dos fusiles, proveedores y munición posterior a la explosión. Y antes de fallecer uno de los tripulantes de este vehículo, esta persona manifestó a nuestros uniformados que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, que llevaba armas y llevaba municiones para ser entregadas en esta ciudad”, informó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien manifestó que a pesar del armamento encontrado todavía no se ha esclarecido si los dos hombres pertenecían a alguna estructura criminal.

Todavía falta por esclarecer la identidad de la otra persona fallecida, un hombre de entre 30 y 35 años. En el hecho también resultaron heridos los dos uniformados que adelantaban el procedimiento.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida