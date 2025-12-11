En sus primeras declaraciones desde Oslo, María Corina Machado promete que Venezuela será pronto un país “brillante, democrático y libre”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves desde Oslo, en su primera aparición pública desde enero de este año, y luego de estar en la clandestinidad por más de 16 meses, que la “tiranía” en Venezuela llegará a su fin “muy pronto”.

Desde el Parlamento noruego, en su intervención en inglés, Machado señaló: “He venido a recibir este premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela cuando llegue el momento oportuno”.

Tras un viaje secreto digno de película, Machado, caraqueña y de 58 años, no alcanzó a llegar a la ceremonia para recibir su Premio Nobel de la Paz; en su lugar, su hija Ana Corina Sosa lo recogió.

La zozobra de su paradero y de si finalmente llegaría a Noruega se disipó en la noche del miércoles cuando se la vio saludar desde el balcón del Grand Hotel en Oslo a la multitud que la esperó durante varias horas antes que llegara.

Además, dijo que en orden “para tener paz, se requiere democracia” y que por medio de esta se genera un sistema que permite la paz en una sociedad. También, reiteró que “no se puede tener democracia sin libertad. La libertad es una decisión individual, una decisión racional y son algunas de estas decisiones conscientes individuales que traen esa etapa colectiva que crea la fuerza, la fuerza y el coraje para luchar por la libertad”.

Tras su llegada a Oslo durante la madrugada, Machado se reencontró con su familia y con sus compatriotas venezolanos y otros simpatizantes que la esperaban con ansias desde las afueras del hotel. La líder opositora, en muestra de su carisma y cercanía con quienes la estaban esperando, sorteó a la seguridad noruega y a muchos de quienes se encontraban la multitud.

Durante su intervención en el Parlamento noruego, también confirmó que está “convencida de que la paz, al final, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí. El amor de millones de venezolanos por nuestro país, por la libertad y por nuestros hijos”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre si está o no de acuerdo de una intervención militar por parte de EE. UU., Machado dijo que “Venezuela ya ha sido invadida por rusos, iraníes, Hezbolá, guerrillas colombianas...”. Haciendo referencia a que, desde hace mucho tiempo, el país y el pueblo venezolano ya se encuentra cooptado por distintas fuerzas militares internacionales y grupos criminales que ya han desplegado sus fuerzas en el territorio nacional.