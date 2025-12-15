¿Misión imposible en Ibagué? Tolima busca la remontada histórica y su cuarta estrella ante Junior

Deportes Tolima y Atlético Junior cierran este martes en Ibagué la edición 101 de la Liga colombiana, serie en la que el equipo Tiburón lleva una ventaja de 3-0 luego del partido de ida disputado el pasado miércoles en el Metropolitano de Barranquilla con doblete de José Enamorado y un tanto más de Brayan Castrillón. El duelo definitivo para conocer al campeón y relevo de Santa Fe comenzará a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo local que dirige Lucas González confía en lograr la remontada y festejar su cuarto título liguero ante un rival que suma 10 estrellas.

Lea aquí: Junior goleó al Tolima en el partido de ida de la final y dio un gran paso en busca de su undécima estrella Aunque el conjunto Tiburón, ahora orientado por el uruguayo Alfredo Arias, tiene experiencia en este tipo de duelos, deberá tener precauciones porque, como dijo el estratega de los Pijaos tras la contienda de ida, “fue una pesadilla, no pudimos ser nosotros, pero esto todavía no se acaba”. La afición colombiana aún recuerda el desenlace del torneo Finalización de 2004, cuando Junior derrotó como local por 3-0 a Nacional y después cayó por 5-2 en el Atanasio Girardot, lo que obligó a los lanzamientos desde el punto penal en los que tuvo la fortuna de ganar por 5-4. La más reciente definición de los atlanticenses fue en el Finalización de 2023, cuando igualaron la llave con el DIM y festejaron luego con lanzamientos desde los 12 pasos al vencer por 5-3.

Titi Rodríguez (Junior) y Ever Valencia (Tolima) tuvieron un paso por el Medellín. Hoy son finalistas con clubes de otras regiones. FOTO COLPRENSA

La única novedad que podría presentar el elenco visitante es la inclusión de Guillermo Celis en lugar de Jesús Rivas o Brayan Castrillón. El rival no podrá contar con Sebastián Guzmán, expulsado en el Metropolitano. Los tres trofeos que guarda el Tolima en sus vitrinas los consiguió en el Finalización de 2003 tras superar al Cali en penales 4-2, en el Apertura de 2018 contra Nacional por la misma vía (4-2) y en el Apertura de 2021 sobre Millonarios en el global de 3-2. Junior cuenta en este momento con cinco jugadores antioqueños, aspecto que, además de la numerosa colonia costeña que hay en Medellín, despierta el interés en Antioquia. Ellos son el arquero suplente Jefferson Martínez, el lateral Jeferson Moreno, el volante Jesús Rivas y los atacantes Brayan Castrillón y Steven “Titi” Rodríguez.