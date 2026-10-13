Duelo colombiano en inicio de la ‘semi’ en la Libertadores entre Fluminense y Palmeiras; ¿a qué hora y dónde verlo?

Tres colombianos participan este miércoles en el partido que abre las semifinales de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños Fluminense (local) y Palmeiras (7:30 p.m./ ESPN y Disney+).
En el primer elenco, cuya plantilla está valorada en 121 millones de euros, actúan el zaguero Julián Millán y el extremo Kevin Serna, mientras que el visitante cuenta con el mediocampista Jhon Arias, uno de los referentes de la nómina que está cotizada en 218,5 millones de euros.
La serie entre paulistas y cariocas tendrá el primer lance en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y garantizará la presencia de un club brasileño en la final del 28 de noviembre en Montevideo.