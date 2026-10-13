Duelo colombiano en inicio de la ‘semi’ en la Libertadores entre Fluminense y Palmeiras; ¿a qué hora y dónde verlo?

Tres colombianos participan este miércoles en el partido que abre las semifinales de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños Fluminense (local) y Palmeiras (7:30 p.m./ ESPN y Disney+). En el primer elenco, cuya plantilla está valorada en 121 millones de euros, actúan el zaguero Julián Millán y el extremo Kevin Serna, mientras que el visitante cuenta con el mediocampista Jhon Arias, uno de los referentes de la nómina que está cotizada en 218,5 millones de euros. La serie entre paulistas y cariocas tendrá el primer lance en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y garantizará la presencia de un club brasileño en la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Palmeiras se ha convertido en un abonado de las últimas instancias de la Copa bajo el mando del portugués Abel Ferreira. El Verdão disputará su sexta semifinal en las últimas siete ediciones, una regularidad inédita en el continente. “Estamos pensando partido a partido. Vamos a intentar luchar hasta el final, esa es nuestra mentalidad. Luchar hasta el final”, afirmó el capitán palmeirense, el defensor paraguayo Gustavo Gómez. Fluminense, en cambio, ha construido una historia mucho más breve, pero igualmente efectiva. Las dos veces que disputó una semifinal de Libertadores alcanzó la final: fue subcampeón en 2008 –perdió con Liga de Quito– y conquistó su primera corona en 2023 tras derrotar a Boca Juniors en el Maracaná. La serie enfrentará así la constancia de Palmeiras con la eficacia de Fluminense. “El objetivo es el mismo: tenemos que ganar siempre, lo cual implica una enorme responsabilidad en cada partido, y darlo todo en cada uno de ellos”, aseguró Marcão, entrenador principal del Flu desde mediados de agosto tras el despido del argentino Luis Zubeldía.

La cuota de veteranía

Fábio, Thiago Silva y Hulk resisten el paso del tiempo y su liderazgo será clave para el Fluminense. Fábio, que cumplió 46 años el 30 de septiembre, ha hecho milagros en la portería del equipo de Río de Janeiro en el torneo. Thiago Silva, de 42 años, es su mejor guardaespaldas, mientras que Hulk, de 40 años, ha firmado goles y asistencias decisivas. El trío es vital para el técnico Marcão. Por ello, el entrenador Marcão decidió reservar a Thiago y Hulk el domingo, en la derrota 1-0 de los suyos ante el líder Flamengo en la liga brasileña. “La media de edad” de Palmeiras, sin ningún jugador en los 40, “es totalmente diferente” y “nosotros debemos tener un cuidado especial con nuestros jugadores”, dijo. A su vez, el Palmeiras llega en un momento sólido con victorias sucesivas en el Brasileirão ante Bahia (1-0) y Corinthians (4-1), a solo un punto del Flamengo en la carrera por el campeonato. Paulinho, como punto negativo, volvió a lesionarse el fin de semana. “El fútbol es jugar al límite”, dijo el técnico del Verdão, Abel Ferreira. El ganador de la serie se enfrentará en la final al triunfador entre el campeón vigente, Flamengo, y el único equipo que puede evitar un octavo título al hilo de clubes de Brasil en la Libertadores, el argentino Estudiantes de La Plata. Lea también: Falcao ya tiene su lugar entre las leyendas del Atlético de Madrid Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: