Estos son los equipos deportivos femeninos más valiosos del mundo, según Forbes

El deporte femenino vive un auge histórico: Forbes reveló que 25 equipos ya superan los 100 millones de dólares en valoración, liderados por la WNBA, con inversiones récord, mayores ingresos y fuerte interés global.

  Real Madrid, que cuenta con la colombiana Linda Caicedo, ya entró en ese grupo de los 25 equipos deportivos más valiosos del mundo. FOTO X-REAL MADRID
    Real Madrid, que cuenta con la colombiana Linda Caicedo, ya entró en ese grupo de los 25 equipos deportivos más valiosos del mundo. FOTO X-REAL MADRID
Redacción El Colombiano
18 de diciembre de 2025
El deporte femenino atraviesa un punto de inflexión histórico en términos económicos. De acuerdo con el más reciente informe de Forbes, ya existen 25 equipos deportivos femeninos valorados en nueve cifras, con un valor conjunto de 5.600 millones de dólares, un valor impensado hace apenas una década, cuando muchas franquicias se incluían como “extra” en la venta de clubes masculinos.

La publicación de este jueves destaca que el crecimiento está liderado por la WNBA, liga que domina el ranking: los cinco equipos más valiosos del mundo pertenecen al baloncesto femenino de Estados Unidos, encabezados por el New York Liberty, valorado en 400 millones de dólares. En total, 12 franquicias de la WNBA aparecen entre las 25 más valiosas del planeta.

Según Forbes, este auge se explica por el aumento sostenido en asistencia, audiencias televisivas, contratos de patrocinio y derechos de transmisión, además del interés creciente de inversionistas de alto perfil.

Lea: Luis Díaz, único colombiano en el top 100 de jugadores más costosos del mundo, mientras que Jhon Durán fue el que más se desvalorizó

La WNBA, por ejemplo, firmó en 2024 acuerdos de derechos mediáticos que alcanzarían 2.200 millones de dólares por 11 años, mientras que varios de sus equipos ya coquetean con la rentabilidad.

El informe también resalta el avance de la NWSL (liga profesional de fútbol femenino de máxima categoría en Estados Unidos), que aporta ocho equipos al listado. Casos como el Kansas City Current, con estadio propio y proyecciones de ingresos cercanas a los 45 millones de dólares en 2025, reflejan el nuevo modelo de negocio de la competición. Además, las tarifas de expansión se han disparado, alcanzando 165 millones de dólares para Atlanta en la NWSL y hasta 250 millones por franquicia reciente en la WNBA.

Europa, aunque todavía por detrás de Estados Unidos, empieza a ganar terreno. Forbes incluyó cinco clubes europeos, con Arsenal, Barcelona, Chelsea, Manchester United y Real Madrid como referentes. La venta del 10% del Chelsea femenino al cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, por una valoración cercana a los 250 millones de dólares, es señal del creciente interés inversor, aunque la revista advierte que el fútbol femenino europeo aún enfrenta desafíos estructurales en ingresos, estadios y modelos comerciales.

Lea también: Estas son las personas más ricas del mundo para 2025

Así está el listado de los equipos deportivos femeninos más valiosos del mundo en 2025

1. New York Liberty –400 millones de dólares (WNBA)

2. Indiana Fever – 370 millones (WNBA)

3. Seattle Storm – 330 millones (WNBA)

4. Las Vegas Aces – 310 millones (WNBA)

5. Phoenix Mercury – 300 millones (WNBA)

6. Angel City FC –280 millones (NWSL)

7. Kansas City Current – 275 millones (NWSL)

8. Arsenal – 260 millones (Superliga Femenina)

9. Barcelona -255 millones (Liga F)

10. Chelsea – 250 millones (Superliga Femenina)

+. Dallas Wings – 250 millones (WNBA)

12. Chicago Sky – 240 millones (WNBA)

13. Los Ángeles Sparks – 235 millones (WNBA)

14. Minnesota Lynx – 230 millones (WNBA)

15. Washington Mystics – 205 millones (WNBA)

16. Connecticut Sun –200 millones (WNBA)

17. Atlanta Dream –190 millones (WNBA)

18. Bay FC – 170 millones (NWSL)

19. San Diego Wave FC –165 millones (NWSL)

20. Washington Spirit – 130 millones (NWSL)

21. Portland Thorns FC – 120 millones (NWSL)

22. Manchester United – 115 millones (Superliga Femenina)

23. NJ/NY Gotham FC –110 millones (NWSL)

+. Real Madrid – 110 millones (Liga F)

25. Seattle Reign FC – USD 105 millones (NWSL)

