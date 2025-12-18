El asesinato del director de cine Rob Reiner revive los 10 crímenes que marcaron a Hollywood

Tras el doble asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michel Singer Reiner en su casa de Los Ángeles, vuelven a la memoria algunos de los crímenes más impactantes que han sacudido a Hollywood y a Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas. Rob Reiner, de 78 años, era un director querido en la industria del cine, con éxitos como la parodia rockera “This is Spinal Tap”, la aclamada comedia romántica “Cuando Harry encontró a Sally”, el drama judicial “Cuestión de honor”, y el clásico adolescente “Cuenta conmigo”. Michel Singer Reiner era una fotógrafa que colaboró con su esposo en su cinta de terror “Miseria” (1990). Los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en la casa el domingo 14 de diciembre. Medios locales informaron que parecían haber sido acuchillados, y algunos portales detallaron que los habían degollado.

Su repentina muerte provocó reacciones de una serie de figuras del partido Demócrata, como los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como del gobernador Gavin Newsom. Nick Reiner, hijo de la pareja, fue puesto bajo custodia la mañana del lunes bajo sospecha del homicidio doble, con una fianza de 4 millones de dólares. Los 10 asesinatos que han conmovido en Hollywood 1. Sharon Tate (1969) Sharon Tate era una actriz en ascenso en Hollywood y esposa del director Roman Polanski. Tenía 26 años y estaba embarazada de ocho meses cuando fue asesinada en su residencia de Cielo Drive, en Los Ángeles, el 9 de agosto de 1969. El crimen fue perpetrado por miembros de “La Familia”, la secta liderada por Charles Manson. Tate y cuatro personas más fueron apuñaladas en un ataque que duró varias horas y que incluyó mensajes escritos con sangre en la escena. El asesinato provocó un impacto inmediato en la industria cinematográfica y dentro del entorno de celebridades.

2. Gianni Versace (1997) El diseñador italiano Gianni Versace fue asesinado el 15 de julio de 1997 frente a su mansión en Miami Beach. Recibió dos disparos en la cabeza cuando regresaba de comprar periódicos. El autor del crimen fue Andrew Cunanan, quien ya era buscado por una serie de homicidios en Estados Unidos. Ocho días después del asesinato de Versace, Cunanan se suicidó, sin dejar una explicación clara de sus motivaciones. 3. Tupac Shakur (1996) El rapero Tupac Shakur fue baleado el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, tras asistir a una pelea de boxeo de Mike Tyson. Murió seis días después por las heridas. El ataque ocurrió desde un vehículo en movimiento mientras Shakur, de 25 años, viajaba con el productor Suge Knight. En septiembre de 2023, un hombre llamado Duane “Keefe D” Davis fue arrestado y acusado formalmente de homicidio por la muerte de Shakur, convirtiéndose en la primera persona procesada penalmente por este crimen casi tres décadas después.

4. The Notorious B.I.G. (1997) Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G., fue asesinado el 9 de marzo de 1997 en Los Ángeles. Recibió varios disparos al salir de un evento de la industria musical. Acababa de salir de una fiesta de los Premios Soul Train cuando su GMC Suburban se detuvo en un semáforo en rojo en Wilshire Boulevard. Un Chevrolet Impala se detuvo junto a él y el conductor disparó varias veces con una pistola de 9 mm, impactando a Wallace cuatro veces en el pecho y otras zonas. El crimen ocurrió seis meses después del asesinato de Tupac Shakur, lo que intensificó las especulaciones sobre una conexión entre ambos casos y la rivalidad entre sellos discográficos.

5. Nicole Brown Simpson y Ron Goldman (1994) Nicole Brown Simpson, exesposa del exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados el 12 de junio de 1994 en Los Ángeles. Ambos presentaban múltiples heridas de arma blanca y fueron hallados frente a la vivienda de Nicole. Las evidencias apuntaron rápidamente a Simpson como principal sospechoso. El posterior “juicio del siglo” se convirtió en un fenómeno mediático global y transformó la cobertura judicial de casos vinculados a celebridades. Un jurado de Los Ángeles lo declaró inocente de ambos cargos de asesinato en primer grado. Los argumentos de la defensa se centraron en la mala conducta policial, la manipulación de pruebas y la infame demostración de los guantes. Relacionado: El caso O.J. Simpson y los juicios más mediáticos del entretenimiento 6. Selena Quintanilla (1995) La cantante Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 en un hotel en Texas. Tenía 23 años y se encontraba en el punto más alto de su carrera. La autora del crimen fue Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, con quien Selena sostenía una reunión por problemas administrativos y financieros. Saldívar fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional durante 30 años. Alegó que el disparo fue accidental, pero se le denegó la libertad condicional en 2025 y permanece encarcelada en Texas.

7. Phil Hartman (1998) El actor y comediante Phil Hartman fue asesinado mientras dormía en su casa de California el 28 de mayo de 1998. Tenía 49 años. Su esposa, Brynn Hartman, le disparó tras una discusión y posteriormente se suicidó. Las autoridades encontraron rastros de alcohol y drogas en el lugar. 8. Rebecca Schaeffer (1989) La actriz Rebecca Schaeffer fue asesinada el 18 de julio de 1989 en la puerta de su apartamento en Los Ángeles. Tenía 21 años y protagonizaba una serie de televisión. El autor fue Robert John Bardo, un acosador que obtuvo su dirección a través de registros públicos y viajó hasta California para atacarla. Bardo fue declarado culpable de asesinato en primer grado en 1991 y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Permanece encarcelado en la Prisión Estatal de Avenal, California. 9. Lana Clarkson (2003) La actriz Lana Clarkson fue encontrada muerta el 3 de febrero de 2003 en la mansión del productor musical Phil Spector, en California. Clarkson había conocido a Spector esa misma noche en la Casa Danesa, un club nocturno de Hollywood donde trabajaba ocasionalmente como anfitriona. Tras coincidir en el lugar, ella aceptó acompañarlo a su residencia. Horas después, la mujer fue hallada muerta con una herida de bala en la boca y Spector alegó inicialmente que se trató de un suicidio. La investigación reveló inconsistencias en su versión. Tras un largo proceso judicial, el productor fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en 2009 tras el testimonio de mujeres sobre sus amenazas previas con armas de fuego. Recibió una condena de entre 19 años y cadena perpetua, que cumplió hasta su fallecimiento en 2021 por complicaciones de la COVID-19.