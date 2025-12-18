Sin rastros de violencia: las hipótesis que rodean la muerte de la jueza Vivian Polanía

Tras confirmarse el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta, la Policía Metropolitana entregó un primer reporte oficial sobre cómo se produjo el descubrimiento y cuáles son las líneas iniciales de investigación que se analizan de manera preliminar. Las autoridades insistieron en que el caso se encuentra en etapa de verificación y que cualquier conclusión definitiva dependerá de los resultados forenses y judiciales. De acuerdo con la Policía, una vez se tuvo conocimiento de la situación se activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Una brigada de criminalística, en coordinación con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, se desplazó hasta la vivienda de la funcionaria judicial para adelantar las diligencias iniciales. En el lugar se realizó la inspección técnica al cadáver, así como la recolección de material probatorio que permita esclarecer las circunstancias de la muerte.

En este primer análisis, las autoridades señalaron que no se evidenciaron signos de violencia en el cuerpo de la jueza. Este hallazgo, subrayaron, corresponde a una valoración preliminar y no excluye que se continúen practicando exámenes forenses más detallados dentro del proceso investigativo. La Policía también confirmó que al momento del hallazgo, junto a la jueza se encontraba su bebé de apenas dos meses de vida, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta. Según el reporte oficial, el menor recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Sobre las horas previas al hallazgo, las autoridades reconstruyeron una secuencia de hechos. Indicaron que la última comunicación conocida con la jueza ocurrió la noche anterior, alrededor de las ocho, cuando su escolta logró contactarla telefónicamente. Posteriormente, durante el transcurso del día siguiente, se intentó establecer comunicación en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Lea también: “Tengo miedo por mi vida”: jueza Vivian Polanía tras polémico baile erótico en palacio de justicia Ante la falta de contacto, el esquema de seguridad decidió alertar a la madre de la jueza y, de manera paralela, dar aviso a la Policía Nacional. Con esta información, se activaron los protocolos de verificación, lo que llevó al ingreso de las autoridades al apartamento. Fue allí donde se encontró el cuerpo de la jueza en una de las habitaciones, junto al menor. “Ingresamos con la ayuda de un cerrajero, estaba presente la mamá de la juez y ahí fue cuando la encontramos muerta en su habitación junto al bebé”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso.

En cuanto a las hipótesis que se manejan hasta el momento, la Policía señaló que se analizan dos escenarios principales. El primero corresponde a un posible homicidio, aunque las autoridades aclararon que, por ahora, esta hipótesis tiene una probabilidad baja a partir de los elementos en la escena y la ausencia de señales evidentes de violencia. La segunda línea de análisis, que hasta el momento aparece como la más fuerte, apunta a un posible suicidio. En este contexto, las autoridades indicaron que se tendrán en cuenta antecedentes relacionados con problemas de salud mental que la jueza habría manifestado de manera reiterada, así como la carga laboral que enfrentaba en el ejercicio de sus funciones. Estos factores, precisaron, forman parte de los elementos que serán evaluados dentro del proceso investigativo. La Policía reiteró que la investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y que serán los estudios forenses, las pruebas recolectadas y los análisis técnicos los que permitan establecer con claridad las causas y circunstancias de la muerte de la jueza Vivian Polanía. Mientras tanto, las autoridades pidieron prudencia y respeto por el debido proceso, así como por la privacidad de la familia en medio de este hecho.



