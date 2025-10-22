Luis Díaz, único colombiano en el top 100 de jugadores más costosos del mundo, mientras que Jhon Durán fue el que más se desvalorizó

Desde su llegada al Bayern Múnich , Luis Díaz ha confirmado que su traspaso por alrededor de 75 millones de euros fue una jugada maestra. El extremo de 28 años arrancó con 6 goles y 4 asistencias en 11 partidos en todas las competiciones y se transformó en un hombre imprescindible tanto para atacar como para defender. ¿El resultado? Una valoración reciente de 70 millones de euros que lo coloca entre los más caros del mundo. Pero la historia no termina allí. Daniel Muñoz , Richard Ríos , Luis Javier Suárez , Jhon Lucumí y, por supuesto, Jhon Jáder Durán., también presentó valores que hoy seducen. Algunos bajaron y otros subieron notablemente.Le contamos cómo se ha movido el mercado de valores y qué colombianos han mejorado o empeorado.

Lucho Díaz es esa pieza clave que el Bayern necesitaba. Esa que no sólo recibe balones, gambetea o define, sino que también corre hacia atrás, presiona, desmarca y provoca espacios. En 11 encuentros recientes juega siempre de titular, además marca y asiste... ¡De locos!

Su valor en el mercado se ha ajustado a 70 M€ aludiendo a su edad y al efecto que eso tiene en curva de cotización. Y en ese ranking mundial para el que Transfermarkt liberó la actualización de octubre 2025, aparece en el escalón número 56. Es decir, Lucho está entre los 100 más valorados del fútbol mundial y él es el único colombiano en el top.

¿Cómo quedó el top de los jugadores más costosos del mundo?

1. Lamine Yamal: 200 M€ 2. Jude Bellingham: 180 M€ 3. Erling Haaland: 180 M€ 4. Kylian Mbappé: 180 M€ 5. Vinicius: 150 M€ 56. Luis Díaz: 70 M€ 209. Jhon Durán: 35 M€

¿Cómo ha sido el rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Díaz llegó al Bayern procedente del Liverpool FC, en una operación que rondó los 75 M€. En su último año en Inglaterra sumó 17 goles en todas las competiciones, con una tasa de conversión (porcentaje de tiros que convierte en gol) del 18.3 %, la mejor de su carrera hasta la fecha. Al llegar al Bayern arrancó titular en todos los duelos de su club, marcó seis goles y dio cuatro asistencias en esos primeros 11 partidos; definitivamente una compra que valió cada centavo. Su valor, sin embargo, bajó 15 M€ aproximadamente respecto al año previo (de 85 M€ a 70 M€), principalmente por el factor edad y la lógica de mercado: los 28 ya pesan.

Luis Javier Suárez, el colombiano que más se valorizó

Luis Javier Suárez ha protagonizado una de las escaladas más llamativas entre los jugadores colombianos. En 2024 su valor de mercado rondaba los 8 millones de euros, pero gracias a una temporada excepcional con 31 goles y 8 asistencias, en 43 partidos durante la campaña 2024-25 en el UD Almería, su cotización saltó a aproximadamente 22 millones de euros en la última actualización de Transfermarkt.

Ese aumento de cerca de 14 millones lo convierte en el futbolista colombiano que más crecimiento ha tenido en su valor de mercado en este ciclo. Su paso al Sporting CP (Portugal), por una cifra de 22,2 millones de euros y con variables que podrían elevar el valor, es la prueba palpable de esa trayectoria ascendente. Esa progresión coloca a Suárez entre los colombianos mejor cotizados actualmente.

Top 10 de los colombianos más valiosos en el mundo

1. Luis Díaz – Bayern Múnich: 70 M€ 2. Jhon Jader Durán – Fenerbahce: 35 M€ 3. Daniel Muñoz – Crystal Palace: 25 M€ 4. Jhon Lucumí – Bolonia: 25 M€ 5. Richard Ríos – Benfica: 22 M€ 6. Luis Javier Suárez – Sporting CP: 22 M€ 7. Dávinson Sánchez – Galatasaray: 20 M€ 8. Juan Camilo ‘cucho’ Hernández – Real Betis: 18 M€ 9. Jhon Arias – Wolverhampton: 17 M€ 10. Yaser Asprilla – Girona: 15 M€

Jhon Jáder Durán se desvalorizó notablemente en el Fenerbahce