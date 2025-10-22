Luis Díaz, único colombiano en el top 100 de jugadores más costosos del mundo, mientras que Jhon Durán fue el que más se desvalorizó

Desde su llegada al Bayern Múnich , Luis Díaz ha confirmado que su traspaso por alrededor de 75 millones de euros fue una jugada maestra. El extremo de 28 años arrancó con 6 goles y 4 asistencias en 11 partidos en todas las competiciones y se transformó en un hombre imprescindible tanto para atacar como para defender. ¿El resultado? Una valoración reciente de 70 millones de euros que lo coloca entre los más caros del mundo.
Pero la historia no termina allí. Daniel Muñoz , Richard Ríos , Luis Javier Suárez , Jhon Lucumí y, por supuesto, Jhon Jáder Durán., también presentó valores que hoy seducen. Algunos bajaron y otros subieron notablemente.Le contamos cómo se ha movido el mercado de valores y qué colombianos han mejorado o empeorado.