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Confirmado | El buen hijo vuelve a casa: Franco Armani regresa a Atlético Nacional después de 9 años

El arquero más ganador en la historia de Atlético Nacional está listo para volver. EL COLOMBIANO pudo conocer de primera mano que Franco Armani regresará al conjunto verdolaga para cerrar su carrera profesional.

  • El arquero Franco Armani fue importante en los triunfos internacionales de Nacional en la década pasada. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El arquero Franco Armani fue importante en los triunfos internacionales de Nacional en la década pasada. Foto: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional ya es un hecho. Aunque el club aún no ha hecho oficial el anuncio, EL COLOMBIANO pudo conocer de primera mano que el experimentado guardameta argentino volverá a vestir la camiseta verdolaga para disputar la última etapa de su carrera profesional.

La negociación se concretó en este mercado de pases, sin esperar a que finalice el contrato que el arquero mantiene con River Plate hasta diciembre de este año y que el futbolista argentino tiene pensado rescindir. Las condiciones deportivas y el deseo de ambas partes hicieron posible una operación que ilusiona a la afición verdolaga.

Armani regresa al equipo donde escribió las páginas más gloriosas de su trayectoria. Durante su primera etapa defendió el arco de Nacional entre 2010 y 2017 (el último partido fue el 25 de noviembre del 2017, por los cuartos de final del Clausura, contra Tolima) y conquistó 13 títulos, una cifra que lo convirtió en el futbolista más ganador en la historia del club. Entre esos trofeos sobresale la Copa Libertadores de 2016, la conquista más importante de la institución y una de las campañas más recordadas del fútbol colombiano.

A una década de aquella histórica consagración continental, el destino vuelve a reunir al arquero con el club que lo catapultó al reconocimiento internacional. Su liderazgo, seguridad bajo los tres palos y conexión con la hinchada lo convirtieron en un referente que trascendió generaciones.

La salida de otro histórico como David Ospina abrió el escenario ideal para que Nacional buscara un guardián de experiencia y jerarquía. En ese contexto, el nombre de Armani apareció como la primera opción y las conversaciones avanzaron hasta concretar su regreso.

Más allá del impacto deportivo, la vuelta del argentino representa un fuerte golpe emocional para la institución y sus seguidores. Pocos jugadores han construido un vínculo tan sólido con Atlético Nacional como lo hizo Armani, quien dejó una huella imborrable antes de continuar una exitosa carrera en Argentina, donde también conquistó numerosos títulos con River Plate y se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina.

Ahora, el arquero volverá al lugar donde se convirtió en leyenda. El Atanasio Girardot volverá a recibir al hombre que levantó la Libertadores de 2016 y que, una década después, regresa con el objetivo de cerrar su carrera defendiendo nuevamente el escudo verdolaga y escribiendo un último capítulo junto al club que marcó su vida deportiva.

La última vez que Armani fue ovacionado en el Atanasio siendo “jugador de Nacional” fue el 5 de enero del 2018, cuando le hicieron una despedida pomposa en la que el futbolista se vio conmovido por el amor que le dio la hinchada.

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