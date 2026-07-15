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Muere bailarín de Rauw Alejandro: investigan qué pasó en Miami

Aunque las primeras versiones apuntan a un aparente suicidio, las autoridades continúan investigando el caso.

  • Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mikee’, participó en las giras de Rauw Alejandro y trabajó en producciones junto a Rosalía. FOTO: mykeemoves vía Instagram.
    Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mikee’, participó en las giras de Rauw Alejandro y trabajó en producciones junto a Rosalía. FOTO: mykeemoves vía Instagram.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mikee’, bailarín que hizo parte del equipo de Rauw Alejandro y que también trabajó en proyectos junto a Rosalía.

El joven, de 28 años, fue hallado sin vida en el condado de Miami-Dade, luego de haber sido reportado como desaparecido. Según informó la Oficina del Sheriff, Leones Espino fue visto por última vez el pasado domingo al mediodía, cuando salió de su vivienda en Miami.

Ese mismo día, las autoridades encontraron un cuerpo cerca de las vías del tren, en la avenida 138 del suroeste de Miami. Horas después confirmaron que se trataba del bailarín.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Oficina del Sheriff, la muerte correspondería a un aparente suicidio. Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa y que aún no han revelado detalles sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y fallecimiento.

Lea más: Muere Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’: qué se sabe sobre la causa de su muerte

’Mikee’ era reconocido en redes sociales, donde utilizaba el usuario @mykeemooves en Instagram y TikTok. Entre ambas plataformas reunía cerca de 80.000 seguidores, quienes seguían de cerca su trabajo como bailarín profesional.

Su carrera tomó mayor notoriedad al integrar la gira Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro, además de participar previamente en la gira Saturno y en el videoclip de la canción Touching The Sky.

Tras conocerse su desaparición, el propio Rauw Alejandro compartió en sus historias de Instagram el volante de búsqueda del joven, una publicación que rápidamente fue difundida por miles de seguidores.

Mientras familiares, amigos y colegas lamentan la pérdida del bailarín, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias de su muerte.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era ‘Mikee’, el bailarín de Rauw Alejandro?
Michael-Anthony Leones Espino, conocido como ‘Mikee’, era un bailarín profesional que participó en las giras Cosa Nuestra y Saturno de Rauw Alejandro, además de colaborar en proyectos junto a Rosalía.
¿Dónde fue encontrado muerto el bailarín de Rauw Alejandro?
Fue hallado sin vida en el condado de Miami-Dade, cerca de las vías del tren, en el suroeste de Miami.
¿Qué hizo Rauw Alejandro tras la desaparición del bailarín?
El cantante compartió en sus historias de Instagram la publicación con la información de búsqueda de ‘Mikee’ para ayudar a localizarlo.
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