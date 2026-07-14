Los números que deja “Chipi Chipi” en Nacional tras firmar con Gimnasia y Esgrima La Plata

Atlético Nacional continúa reestructurando su plantilla para el segundo semestre de 2026. Este lunes, el club oficializó la salida del arquero Harlen Castillo, quien no continuará vistiendo la camiseta verdolaga y emprenderá un nuevo reto en el fútbol colombiano con Gimnasia y Esgrima La Plata.
A través de un comunicado, la institución agradeció el aporte del guardameta durante las tres temporadas que permaneció en Medellín, destacando tanto su rendimiento deportivo como su calidad humana.
“El Club Atlético Nacional informa que el arquero Harlen Castillo no continuará siendo parte de nuestra institución para el segundo semestre de 2026”, señaló el equipo en el anuncio oficial.