Los números que deja “Chipi Chipi” en Nacional tras firmar con Gimnasia y Esgrima La Plata

Atlético Nacional continúa reestructurando su plantilla para el segundo semestre de 2026. Este lunes, el club oficializó la salida del arquero Harlen Castillo, quien no continuará vistiendo la camiseta verdolaga y emprenderá un nuevo reto en el fútbol colombiano con Gimnasia y Esgrima La Plata. A través de un comunicado, la institución agradeció el aporte del guardameta durante las tres temporadas que permaneció en Medellín, destacando tanto su rendimiento deportivo como su calidad humana. “El Club Atlético Nacional informa que el arquero Harlen Castillo no continuará siendo parte de nuestra institución para el segundo semestre de 2026”, señaló el equipo en el anuncio oficial.

Castillo llegó al conjunto antioqueño en 2023 y, desde entonces, disputó 84 partidos oficiales, en los que consiguió 23 vallas invictas, además de convertirse en un jugador importante en distintos momentos del proceso deportivo del club. En el mensaje de despedida, Nacional resaltó el profesionalismo del arquero, conocido popularmente como “Chipi Chipi”, y aseguró que dejó una huella tanto dentro como fuera de la cancha. “Su profesionalismo, compromiso y dedicación fueron ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Su calidad humana y compañerismo dejaron una huella importante en el grupo y en toda la familia verdolaga”, expresó la institución. El club también confirmó el destino del guardameta, quien continuará su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata, y le deseó éxitos en esta nueva etapa profesional.

“Estamos seguros de que continuará cosechando triunfos gracias a su talento y disciplina”, agregó el comunicado. La despedida concluyó con un mensaje de agradecimiento para el arquero por su entrega durante estos años. “Gracias por cada atajada, por cada esfuerzo y por honrar los colores del Más Campeón de Colombia”, finalizó Nacional. La salida de Harlen Castillo se suma a los movimientos que adelanta el cuadro verdolaga de cara al segundo semestre, mientras continúa definiendo la conformación de su plantilla para afrontar la Liga BetPlay y los retos internacionales del segundo semestre de 2026.