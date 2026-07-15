La dura crítica del entrenador paisa Nelson Gallego a la Selección: “Colombia necesita un técnico moderno”

Aunque el Mundial 2026 está llegando a su final, los análisis y reflexiones sobre la actuación de la Selección Colombia, que avanzó hasta octavos de final, continúan. El fútbol no da treguas y vienen decisiones clave de cara al futuro, entre ellas la definición del cuerpo técnico. El reconocido entrenador y formador antioqueño Nelson Gallego analizó con EL COLOMBIANO la participación de la Tricolor por séptima vez en una Copa Mundo tras la eliminación frente al seleccionado de Suiza. Con su habitual claridad y sin filtros, Gallego criticó el manejo físico de Luis Díaz, cuestionó la falta de variantes tácticas por parte de Néstor Lorenzo y planteó una reestructuración profunda en el banquillo nacional de cara a los procesos de la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Lea aquí: Colombia y su Mundial de contrastes: la segunda que más opciones generó y el equipo más lento del torneo

¿Cómo ha visto el desarrollo de esta Copa del Mundo?

“Indudablemente ha sido un Mundial súper exitoso. El señor Gianni Infantino (presidente de la FIFA) es muy criticado, pero para diseñar y ejecutar un torneo de esta magnitud tiene que estar pensando muy bien las cosas. Nosotros nos dedicamos solo a criticar y no analizamos cómo se monta un Mundial de 48 equipos con entradas carísimas y estadios llenos. Deportivamente, los cuatro semifinalistas son los que mejor van en el ranking de la FIFA, algo que nunca había pasado. Hay además una lucha increíble de goleadores de talla mundial de la que saldrá un artillero con al menos diez goles, algo inusual. Ha sido un gran campeonato donde se mire”.

La radiografía de la Selección Colombia

Muchos critican la presentación de Colombia y otros la defienden. ¿Cuál es su concepto como entrenador sobre el balance final del equipo? “Colombia hizo una muy buena presentación, pero nos ilusionamos demasiado y no contamos con Suiza; los eliminamos antes de jugar el partido. Suiza era un muy buen equipo y nosotros cometimos un error gravísimo: Luis Díaz llegó a la competencia tremendamente cansado. No tenía por qué jugar el partido de despedida ni el siguiente amistoso. Para eso están los médicos y fisioterapeutas, para recuperarlo. Nuestra mejor arma eran las ‘balas’ que teníamos con Luis Díaz y nos las gastamos todas antes de tiempo. Debimos llevarlo al Mundial totalmente descansado”. ¿Qué otras falencias técnicas o tácticas detectó en la dirección de Néstor Lorenzo? “El entrenador debió permitirnos ver a Colombia sin James Rodríguez. No se trataba de nada malo contra James, sino de ver variantes, por ejemplo, jugando con Jhon Arias como volante interior, con Carlos Gómez por derecha para gambetear, y con Luis Díaz por izquierda junto al nueve. No pudimos ver un equipo diferente porque el técnico no permitió ensayarlo; o jugaba James o jugaba Juan Fernando Quintero. No pudimos cambiar algo para sorprender al rival y nos quedamos sin saber realmente qué más tenía Colombia. En contraste, la zaga central hizo una muy buena labor, los laterales respondieron y descubrimos a un jugador de primerísimo nivel como Gustavo Puerta. Hubo cosas buenas, pero muchas por corregir”. Le puede interesar: Las razones por las que aún no se puede definir el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia Pensando en los procesos de la Copa América 2028 y el Mundial 2030, ¿quiénes deben ser la piedra angular del equipo más allá de Luis Díaz? “Colombia tiene unas bases que hay que trabajar ya, pero necesitamos un entrenador que nos dé una idea de juego clara. Si queremos ser un equipo agresivo para recuperar la pelota, se debe pensar en jugadores con esa condición. Luego, hay algo definitivo: necesitamos futbolistas que entreguen bien el balón. No es lo mismo jugar como nosotros que como lo hace España, que tiene una inmensa opción de ganarle a Francia porque tiene control de pelota, entrega bien y se mueve constantemente. En Colombia tenemos jugadores de esa calidad técnica, solo debemos potenciarlos con atacantes nuevos que peleen más la pelota, como lo exige el fútbol moderno”.

La renovación de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030

A propósito de España, que ganó la Eurocopa explotando las bandas con Nico Williams y Lamine Yamal, muchos sostienen que la idiosincrasia del ‘toque-toque’ colombiano no se puede cambiar por un fútbol más físico. ¿Usted qué opina? “No se trata de perder la identidad, sino de ver qué jugadores tenemos. Contamos con volantes como Nelson Deossa, Richard Ríos y Gustavo Puerta, que son futbolistas modernos de ida y vuelta. En el rentado local está el jovencito de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, un ‘10’ moderno que tiene ida y vuelta junto con control de pelota. Eso es el fútbol moderno: dinámica, ida y vuelta, buen pase y sacrificio para recuperar. Además, tenemos aún a Luis Díaz para el próximo ciclo y a extremos como Gómez que juegan bastante bien. Incluso, hay que dejar las rencillas de lado y evaluar el regreso de Sebastián Villa si su nivel aporta. Pero para esto necesitamos un técnico que se enamore de la modernidad. Si el señor Lorenzo continúa y decide que en la Copa América de 2028 tenemos que volver a jugar con James de ‘10’ clásico porque no ve más allá, me preocupa mucho”. Es de su interés: Después de James y Quintero: los nombres llamados a liderar el recambio de la Selección Colombia ¿Usted cambiaría de entrenador si fuera dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Cuál sería su candidato? “Yo cambiaría al entrenador porque necesitamos hacer un fútbol más competitivo. Me preocupa que pasara la Copa del Mundo y no pudiéramos ensayar variantes sin James Rodríguez en cancha. Yo buscaría un técnico de unos 42 años que esté actualmente en Europa, preferiblemente en España, que entienda a la perfección el fútbol moderno y bien jugado. A ese perfil deberíamos rodearlo de dos o tres técnicos colombianos jóvenes para que hagan el proceso de asistencia y sean los entrenadores del futuro, nombres como el de Alejandro Restrepo”. En esa baraja de entrenadores jóvenes en el exterior, ¿encajaría alguien de la escuela de Xavi Hernández? “¡Claro! Un entrenador como Xavi, que le gustan los jugadores jóvenes y es capaz de ponerlos a competir sin temores, como demostró en el Barcelona, sería ideal. En Colombia hay futbolistas muy buenos que a veces no juegan porque a los técnicos les da miedo arriesgarse. Un estratega con esa mentalidad es el que necesitamos. Sería un gran nombre a tantear”.

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