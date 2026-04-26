Ellas también mandan: conozca las mujeres que hacen historia en el fútbol masculino

El fútbol, dominado tradicionalmente por los hombres, ha visto cómo las mujeres han ido ganando espacios y reconocimiento por su desempeño, su capacidad y por la resistencia que han tenido para luchar por su derecho a practicar y desarrollarse en el deporte de la pelota y los goles. En Europa, América, Colombia y Antioquia hay referentes de mujeres que rompieron los techos de cristal para demostrar, con su profesionalismo y capacidad, que pueden estar a la altura en el fútbol; y por ello han logrado ocupar posiciones como árbitras, técnicas y dirigentes, no solo en el fútbol femenino, sino en el balompié masculino, marcando hitos y dejando huella. Recientemente, en Alemania, Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Bundesliga; lo hizo con el Unión Berlín (ver recuadro). Y así como Marie-Louise Eta está haciendo historia en Alemania, en Colombia hay mujeres que han marcado momentos históricos para el fútbol del país. Myriam Guerrero, Amparo Maldonado, Margarita María Martínez y Liliana Zapata, en Bogotá, Cali y Medellín, se han destacado desde los años 70 por impulsar, promover y desarrollar el fútbol femenino en el país. Gracias a ellas, las nuevas generaciones cuentan con espacios como la Liga Profesional, que, aunque tiene fallas y es muy corta, se ha convertido en un escenario para mostrar los nuevos talentos del balompié colombiano. Tras luchar por jugar, estas mujeres siguieron “guerreando” y se han abierto espacio también como dirigentes, entre los hombres, para luchar por beneficios para el fútbol femenino, que sigue creciendo y demostrando, con capacidad y disciplina, que pueden estar en cualquier escenario. Otras mujeres han logrado abrirse paso en cargos directivos dentro del fútbol, como Eldy Vanessa Alipio, quien resalta que, aunque aún existen grandes diferencias frente al fútbol masculino, el crecimiento del fútbol femenino es evidente, especialmente en la proyección internacional de las jugadoras. Este reportaje presenta seis mujeres que han marcado hitos a nivel mundial, destacándose como entrenadoras, árbitras y dirigentes en este deporte. Marie-Louise deja huella en la Bundesliga

A sus 34 años, Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de primera división; lo hizo con el Unión Berlín de la Bundesliga. Esta mujer, que se destacó como jugadora con el Fortuna Dresde y fue también figura del Turbine Potsdam —club con el que ganó la Champions League femenina en 2010, teniendo apenas 18 años—, decidió a los 26 dejar la competencia y concentrarse en su formación como entrenadora. Sus primeros pasos en este nuevo rol fueron en el Bremen y luego en las categorías juveniles de la selección de Alemania. Por sus méritos y capacidad, llegó al Unión Berlín en 2023 como asistente del equipo sub-19 y escaló, gracias a su desempeño, hasta el equipo profesional, el cual dirige en 2026. Stéphanie y su silbato en lo más alto

La árbitra Stéphanie Frappart, de Francia, se convirtió en la primera mujer en juzgar una final de la Supercopa masculina de la UEFA. También tiene el registro de ser la primera árbitra en pitar una final del fútbol masculino en Francia, hitos logrados en 2019. En 2020, se convirtió en la primera mujer en ser designada para arbitrar en la UEFA Champions League. A estos logros se suma que fue la primera en dirigir un partido en el Mundial masculino de Catar 2022, en el duelo entre Alemania y Costa Rica en la fase de grupos. A sus 42 años, Stéphanie completa 15 años como árbitra con escarapela FIFA. Desde 2019, de manera consecutiva hasta 2022, fue reconocida como la mejor árbitra del mundo, según la IFFHS. Carolina, en Italia, marcó el inicio

La exjugadora y ahora entrenadora Carolina Morace marcó un hecho histórico en 1999, cuando se convirtió en la primera mujer en entrenar a un equipo masculino profesional en Italia; fue en el Viterbese (Serie C1). Aunque en ese cargo estuvo solo por dos partidos, su hazaña es recordada por romper barreras en una época de gran resistencia. Al año siguiente fue nombrada seleccionadora de Italia y su primer torneo fue la Eurocopa de 2001, donde quedó eliminada en la fase de grupos. Otro de sus logros data de 2009, cuando tomó las riendas de Canadá, y al año siguiente ganó la Copa Oro 2010, derrotando en la final a México (que había eliminado a Estados Unidos). Tori Penso y su impecable silbato

Mary Victoria Penso, conocida en el ambiente del fútbol como Tori Penso, se convirtió en 2020 en la primera mujer en arbitrar un partido de la temporada regular de la Major League Soccer en 20 años. Pitó la final del Mundial Femenino 2023, entre España e Inglaterra, siendo reconocida por su manejo impecable de la intensidad física y el VAR. También estuvo en el Mundial Sub-20 femenino en 2022. Además, ha sido árbitra en torneos como la Liga Concacaf 2021 y 2022, y la Copa Centroamericana de Concacaf en 2024. A sus 39 años, también tiene el registro de ser la primera mujer en arbitrar un juego válido por la clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Sabrina deja legado en Alemania

Sabrina Wittmann es una exjugadora y entrenadora de fútbol. Tiene 34 años y estudió Ciencias del Deporte en la Universidad Técnica de Múnich. En mayo de 2024 fue nombrada directora interina del FC Ingolstadt 04, convirtiéndose en la primera entrenadora profesional de un equipo masculino alemán. En su trayectoria también aparece que, desde 2012, entrenó la categoría sub-15 femenina y luego las categorías masculinas sub-17 y sub-19 del FC Ingolstadt. Posteriormente, de 2017 a 2021, dirigió al SC Amicitia Múnich en la liga regional femenina del sur de Baviera. En 2021 se hizo cargo nuevamente del sub-19 masculino del Ingolstadt 04.

Dirigente de armas tomar en Chelsea