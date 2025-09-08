“Empatar en Nacional es perder, y más en un clásico”: Gandolfi y Morelos dieron sus impresiones del duelo ante el DIM

El clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín dejó un espectáculo lleno de emociones, goles y reacciones que reflejan la intensidad de este duelo histórico. Tras el empate 3-3, tanto el técnico de Nacional, Javier Gandolfi, como Alfredo Morelos, autor del tanto que selló la igualdad, compartieron sus impresiones sobre lo que fue un partido para el recuerdo. Para Gandolfi, el encuentro fue un verdadero regalo para los hinchas. “Para los aficionados y los amantes del fútbol, fue un clásico emocionante y seguramente uno de los que más disfrutaron en esta fecha. Salió un partido vibrante, emocionante, muy lindo para ver”, aseguró el entrenador. El técnico destacó la determinación de su equipo, que nunca bajó los brazos y siempre buscó la victoria. “Hasta el último minuto lo fuimos a buscar, creo que le creamos situaciones para cambiarlo y quedarnos con la victoria, pero al frente teníamos un rival que juega muy buen fútbol. Seguimos por este camino y hoy la verdad que me gustó el equipo”, afirmó Gandolfi, subrayando la entrega de sus jugadores en todo momento.

Por su parte, Alfredo Morelos relató que ingresó al partido a pesar de que los médicos le habían recomendado no jugar. “La recomendación del médico era que no estuviera, fueron días complicados, pero con la valentía que tengo y las ganas de querer estar con el grupo y jugar esta clase de partidos, estuve en el banco. Gracias a Dios ingresé y tuve la oportunidad de marcar, que es lo importante para nosotros: no dejar pasar este partido por perdido. Intentamos hasta el final y gracias a Dios se me dio por marcar”, dijo el delantero.

No obstante, Gandolfi admitió cierta incomodidad por la manera en que su equipo recibió los goles, especialmente los dos primeros. “En los primeros dos goles con muy poco nos convierten. En el tercero lo habíamos hablado en el entretiempo; ellos jugaban con dos centrodelanteros y la idea era tener uno más. Nosotros trabajamos todas las fases, la ofensiva, la defensiva, se trabaja todo. Con muy poquito sufrimos los goles y eso es lo que por ahí me ocupa y me queda ese sabor amargo de ese partido porque fue con muy poco”, expresó. Aun así, resaltó el carácter de su grupo para sobreponerse a momentos difíciles. “Una vez más el equipo tiene el carácter, está acostumbrado y tuvimos la eficacia que por ahí necesitábamos en otros partidos, porque convertir tres goles en un clásico no es lo común”, comentó. Morelos, por su parte, mostró orgullo por la forma en que el equipo asumió el partido. “Nosotros estuvimos en ventaja con el 2-1, pero obviamente que era un partido para tener precauciones, porque en un descuido nos empatan y después se nos van adelante. Pero ya el profe toma la decisión de meterme y hacer el doble 9 para tratar de empatar el partido e irlo a ganar. Orgullosos de mi equipo, también del profe por la confianza, y vamos por más porque esto recién empieza”, afirmó.

Gandolfi, por su parte, reconoció la mala suerte que ha tenido en los clásicos que ha dirigido, pues este empate se suma a los dos anteriores. “Son tres clásicos en los que he dirigido y por mala suerte empatamos en los tres. Ya he dicho que en esta institución empatar es perder, y más en un clásico. Me encanta ganar a todo lo que juego, pero remontamos, íbamos 2-3 en el marcador y lo fuimos a buscar. Tenemos herramientas y convencimiento del grupo de jugadores; creo que tuvimos 4 o 5 situaciones claras para que el resultado fuera diferente, pero es la manera y la forma. Sumamos un partido más sin conocer la derrota, son 13 partidos sin perder”, concluyó.