Procuraduría pone la lupa sobre exgerentes de Telemedellín y otro exsecretario de Quintero por escándalo de pauta a “medios fake”

Luego de casi cuatro años de las denuncias iniciales, la Procuraduría General de la Nación citó a notificación personal a los exgerentes del canal público local Telemedellín Mabel Rocío López Segura y Deninson Mendoza Ramos; quienes desempeñaron sus cargos durante la administración de Daniel Quintero.
La notificación, que también incluyó al exsecretario de Comunicaciones Juan José Aux Trujillo, se da dentro de la apertura de un proceso disciplinario por parte del ente investigador con el que se busca aclarar las posibles irregularidades en la contratación de pauta hecha desde el canal público con supuestos medios de comunicación virtuales.
Justamente otra exgerente de Telemedellín, Johana jaramillo, –que también aparece mencionada en las notificaciones de la Procuraduría– en su momento denunció lo que estaba ocurriendo al interior del canal regional.