Festival Coral en Medellín: programación y coros de Polonia, Chile, Uruguay y México

Entre el 9 y el 14 de septiembre, Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño serán escenario de la versión 24 del Festival Coral Internacional José María Bravo Márquez, uno de los encuentros culturales más relevantes de la región. Durante seis días se ofrecerán 35 conciertos gratuitos en espacios tan diversos como teatros, colegios, hospitales, museos, auditorios, parques, iglesias, universidades, cementerios y casas de cultura. Las presentaciones se extenderán a Envigado, Caldas, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello y Jericó, además de Medellín.

En total participarán 40 coros —36 locales y 4 internacionales— con agrupaciones provenientes de Polonia, Chile, Uruguay y México. Serán más de 1.200 voces interpretando un repertorio amplio que incluye desde obras sacras y antiguas hasta composiciones contemporáneas y populares. El festival no solo contempla conciertos, también ofrecerá talleres pedagógicos en instituciones educativas del Área Metropolitana y un seminario abierto tanto a coristas como al público en general, con el fin de acercar más personas a la práctica del canto coral.

Apertura y cierre