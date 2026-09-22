¿Termina acuerdo con Win? Clubes de Dimayor se inclinarían por nueva oferta por los derechos de transmisión del fútbol colombiano

Aunque no se entregaron conclusiones definitivas y tampoco hay un pronunciamiento oficial, al parecer, a Win le salió un rival que ofrece garantías y cifras que el canal que actualmente tiene los derechos de televisión en el fútbol colombiano no podría igualar o superar.

Según se conoció de manera extraoficial, el G8, que hace unos meses presentó su queja por el tema de los derechos de televisión y la asignación de los recursos en iguales partes para los 36 equipos del fútbol colombiano, logró que otros clubes también respaldaran esa solicitud.

Además, a Win le salió un oferente que presentó mejores números y al parecer, el canal, que tiene los derechos de televisión hasta el próximo 31 de diciembre, no podría igualar o mejorar las cifras presentadas por la empresa Go Sports Media, que tiene como representante legal a Mauricio Correa, hijo del expresidente de la entidad Jorge Correa Pastrana.

Actualmente, el fútbol colombiano recibe cerca de 60 millones de dólares anuales por el concepto de derechos de televisión, y la meta que se ha trazado la Dimayor es llegar a los 100 millones de dólares al año.

Algunas versiones que se han conocido extraoficialmente, dicen que, aunque la propuesta de Go Sports Media no llega a los 100 millones de dólares, sí se acercaría y la cifra sería de 90 millones de dólares, mejorando lo propuesto por Win Sport.

Ahora, se espera que, tras la propuesta hecha por el nuevo oferente, la Dimayor tendrá que comunicarle a Win Sport, actual dueño de los derechos, la decisión que tomó, ya sea de mantener y renovar con ellos, o por el contrario, ser informados que el nuevo oferente es el elegido para el nuevo contrato.

Hasta el momento los dirigentes del fútbol colombiano han mantenido el hermetismo con el tema, no se han entregado declaraciones oficiales ni se han confirmado los datos precisos de las ofertas que se presentaron ante la asamblea.

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