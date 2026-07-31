Video | Jhon Solís le marcó al Barcelona en un amistoso; vea el gol aquí

La pretemporada en las grandes ligas de Europa ya empezó y uno de los duelos más atractivos de la semana en este ítem era el Birmingham vs. Barcelona, que se disputó en el estadio St. Andrews de la ciudad que lleva el nombre del equipo local. El duelo tenía un protagonista colombiano, Jhon Elmer Solís.

El volante de 21 años de edad, nacido en Guacarí, Valle del Cauca, arribó en enero de este año en condición de préstamo al equipo inglés. Su impacto fue inmediato en los dirigidos por Chritopher Davies, que, una vez finalizada la temporada en la segunda división inglesa (Championship), la directiva del club inició conversaciones con el Girona para ficharle en forma definitiva. Solís, junto al argentino Luis Vásquez, son los flamantes refuerzos del club de los “Peaky Blinders” para esta temporada.

Su primer examen fue antes de la competencia oficial contra nada más y nada menos que el FC Barcelona, actual campeón del fútbol español y uno de los equipos más fuertes de Europa en la actualidad. En su estadio y con su gente, el Birmingham recibió la visita de Hansi Flick en un reñido compromiso digno del más alto nivel competitivo en cuanto a clubes se refiere.

A los 31 minutos de partido, el delantero danés August Priske puso en ventaja a los “Blues” contra los culés, pero el atacante egipcio del Barsa, Hamza Abdelkarim, marcó un doblete (42’ y 60’) para darle la vuelta al partido. No fue hasta el minuto 68 que, en una jugada a balón parado, apareció el canterano de Atlético Nacional, Jhon Elmer Solís, quien con una excelsa definición, puso el 2-2 final.