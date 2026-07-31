En video | Terremoto en Italia con epicentro cerca de Nápoles deja al menos 10 heridos y edificios destruidos

La noche de este viernes transcurría con normalidad en el área metropolitana de Nápoles hasta que, a las 7:46 p. m. (hora local), un fuerte terremoto alteró la rutina de cientos de miles de habitantes. El movimiento, de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad de Pozzuoli, dentro de la zona volcánica de los Campos Flégreos, es el más intenso registrado en esa región italiana en las últimas cuatro décadas.
El sismo, localizado a unos tres kilómetros de profundidad según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, se sintió con fuerza en la ciudad de Nápoles y en varios municipios cercanos, donde numerosos residentes abandonaron sus viviendas por temor a nuevos temblores.
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