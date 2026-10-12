Jáminton Campaz volvió a marcar en la goleada de Rosario Central que tuvo noche inspirada de Ángel Di María

Rosario Central goleó 5-0 a Independiente de Rivadia, y el colombiano Jáminton Campaz marcó un golazo a los 50 minutos, y además tuvo números destacados según reseñan los portales especializados.
Campaz se habilitó con un sombrerito para luego sacar el fuerte remate de pierna izquierda que envió abajo fuerte, imposible para el arquero, lo que se convierte en el cuarto gol de la temporada con Rosario (3 en la liga y uno en un duelo amistoso).
El colombiano completó en el juego 47 toques de balón, dos tiros a meta, dos oportunidades manifiestas de gol y dos tiros, además de su gol, para tener una calificación de 8 puntos, superado únicamente por Ángel Di María, quien fue el jugador del partido con doblete y participación directa en los cinco goles.