Aplausos de aprobación: así recibió el Congreso de la Andi a alcaldes de Medellín, Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Cali que salieron juntos con bandera de Colombia

En un gesto simbólico que marcó la jornada, los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; Barranquilla, Alejandro Char; Bogotá, Carlos Fernando Galán; Cartagena, Dumek Turbay Paz; y Cali, Alejandro Éder, salieron juntos al escenario del 10º Congreso Empresarial Colombiano de la Andi portando una gran bandera de Colombia.
La acción fue recibida con aplausos por los asistentes, consolidándose como uno de los momentos más destacados del evento. Por unos segundos, el público coreó el nombre de Colombia.