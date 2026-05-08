Hora y dónde ver Colombia-Venezuela por el Sudamericano Sub-17 en Paraguay

La Selección Colombia femenina Sub-17 se mide a Venezuela en busca del cupo para el Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos a finales de octubre del presente año.
Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentan a las venezolanas, que perdieron en la semifinal contra Argentina 1-0 y, por ello, el cupo para el Mundial se disputará desde las 12:00 m. (hora de Colombia).
El compromiso que se disputará en el estadio Ameliano, Villeta, se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com, Ditu, Caracol y RCN HD2.