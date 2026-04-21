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Ellas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Sudamericano Sub 17 en Paraguay

Colombia está en el Grupo A junto a Argentina, Venezuela, Chile y Paraguay. El torneo da cuatro cupos al Mundial de Marruecos.

  • La Selección Colombia femenina sub 17 viajó este martes a Paraguay para disputar el Sudamericano de la categoría que arranca este 24 de abril y va hasta el 5 de mayo. FOTO CORTESÍA FCF
    La Selección Colombia femenina sub 17 viajó este martes a Paraguay para disputar el Sudamericano de la categoría que arranca este 24 de abril y va hasta el 5 de mayo. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Tras el título del equipo masculino, ahora el turno es para las jugadoras elegidas por Carlos Paniagua, quienes viajaron este martes a Paraguay, para afrontar el Sudamericano Sub-17 que arranca este 24 de abril al 5 de mayo y que dará cuatro cupos para el Mundial de Marruecos.

El técnico antioqueño espera que el grupo que eligió pueda lograr los objetivos de clasificarse al Mundial y buscar el título del certamen que, ha tenido como campeones a las delegaciones de Brasil, Venezuela, Paraguay y Colombia.

La Selección trabajó desde el pasado 11 de abril en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, en el último microciclo de entrenamiento, antes de viajar a Asunción, donde afrontarán el torneo en busca del cupo al Mundial.

Colombia logró en 2022 la clasificación al Mundial y también alcanzó el mejor resultado de una selección nacional en la máxima cita, al ser finalista y perder ante España el título, por ello, la esperanza es que de nuevo, el equipo sub 17 tenga una buena presentación.

En el grupo de elegidas por Paniagua hay dos jugadoras de Atlético Nacional (Emiliana Isaza y Amyli Ortega), únicas representantes de esta región. El grupo lo complementan jugadoras de Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Junior, Atlas. Cortuluá, Orsomarso, Internacional de Bogotá y dos jugadoras que militan en los Estados Unidos.

La Tricolor logró el título en la edición de 2008 y ha sido subcampeona en cuatro ocasiones (2013, 2018, 2022 y 2024).

En el torneo en Paraguay las colombianas están en el Grupo A junto a Argentina, Chile, Venezuela y Paraguay. En el B están Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay.

El Sudamericano da cuatro cupos al Mundial.

Las elegidas para el Sudamericano Sub 17 en Paraguay

Emiliana Isaza Velásquez, Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno, Atlético Nacional

Andrea Rodríguez Villadiego, Millonarios F.C.

Ana Sofía Marín Vargas, Millonarios F.C.

Melanie Sierra Martínez, Millonarios F.C.

Rihanna Cuesta Narcí, Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero, Millonarios F.C.

Maura Henao Restrepo, América

Lauren Chamorro López, América

Juanita Parga Valencia, América

Eidy Marcely Ruiz Delgado , Deportivo Cali

Sofía Prieto Restrepo, Deportivo Cali

Karen Dayana Correa Moreno, Cortuluá

Gabriela Delgadillo Gómez, Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena, Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodríguez, Santa Fe

Mariana Rodríguez Lotta, Santa Fe

Oriana Torres Ortiz, Atlas Cp (Liga Valle)

Saileth Emilia Bonett Ojeda, Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa, Llaneros F.C.

Joy Hadassah Palacios, Montverde International Futbol Club (EE. UU.)

Vanessa Leonor Puerta, Susa Fc Academy (EE. UU.)

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