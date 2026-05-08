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Tesa: la colombiana Manuela Loaiza impuso récord mundial juvenil de ciclismo de pista en México

La antioqueña logró la hazaña en la prueba del kilómetro contrarreloj, en la que es la actual campeona nacional.

  • Manuela Loaiza, la nueva promesa de la velocidad del ciclismo de pista de Colombia. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
    Manuela Loaiza, la nueva promesa de la velocidad del ciclismo de pista de Colombia. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

08 de mayo de 2026
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La pistera antioqueña Manuela Loaiza empieza a escribir páginas doradas para el ciclismo colombiano luego de imponer récord mundial júnior en la prueba del kilómetro contrarreloj durante el Campeonato Panamericano de la modalidad que se celebra en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México.

Un día después de conquistar la medalla de oro en la prueba de velocidad, la corredora medellinense, quien antes de incursionar al deporte de las bielas practicaba patinaje en representación del Club Orión de Medellín, registró un impresionante tiempo de 1.07,659 en la fase clasificatoria, superando la anterior marca mundial de 1.08,092, establecida en 2025 por la británica Erin Boothman en el Campeonato Europeo júnior en Anadia, Portugal.

Loaiza dominó todos los parciales intermedios de la competencia (250 m, 500 m y 750 m), consolidando una actuación sobresaliente de principio a fin. Con una velocidad promedio de 53.207 km/h, la actual campeona nacional de la especialidad, título conseguido en Bucaramanga, ratificó su gran momento deportivo y se consolida como una de las grandes figuras del certamen continental. El viernes, en la noche, confirmó su favoritismo al ganar la competencia con un tiempo de 1.07,920 y una velocidad promedio de 53.990 km/h.

“La verdad es indescriptible el sentimiento. Es algo demasiado trabajado, que no mucha gente lo puede lograr, pero todos lo sueñan. Entonces es emocionante. Siempre agradezco a Dios, a mi mamá, a mi abuela, a mi madrina, que son las que siempre están ahí apoyándome. Romper este récord es una emoción inmensa”, comentó Manuela.

Thomas y su récord panamericano

El también antioqueño Thomas Mejía sobresale en el Panamericano de México. El deportista natural de Chigorodó y quien antes practicaba BMX, estableció marca continental júnior en el kilómetro contrarreloj.

El velocista registró un tiempo de 1.01,610, con el que superó el registro anterior de 1:02,074, impuesto por Cristian Ortega en 2018 durante el Campeonato Panamericano disputado en Cochabamba.

La actuación de Mejía representa otro hito para la velocidad colombiana, que cuenta con la dirección de John Jaime González Andrés Torres, y confirma el crecimiento del ciclismo juvenil del país en las pruebas de pista, una modalidad en la que Colombia ha logrado consolidarse como una de las principales potencias del continente.

Al cierre de esta edición, el representativo criollo lideraba la tabla de medallería con 9 oros, 3 platas y 6 bronces. La escoltaban Chile (4-1-2) y México (3-6-3).

Siga leyendo: Stefany Cuadrado tiene 19 años y ya lidera el ranking mundial de pista

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