Ojo, usuarios: esto cambia en los planes, las facturas y los celulares de los usuarios de Movistar que ahora serán Tigo

La integración de Movistar y Tigo en Colombia ya empieza a verse en el día a día de los usuarios cuando hacen una llamada, pagan una factura o encienden su celular.
Por eso, la compañía anunció una inversión de $8,5 billones durante los próximos cuatro años para ampliar la cobertura móvil, acelerar el despliegue de 5G y modernizar su infraestructura de telecomunicaciones.
Esto también marca el comienzo de una transición hacia una sola marca comercial, bajo el mensaje “Movistar ahora es Tigo”, con el que la empresa busca unificar sus operaciones, capacidades tecnológicas e infraestructura.
Para los clientes, el cambio de marca no implica modificar los servicios contratados. Según Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, los usuarios podrán conservar sus números telefónicos, planes, tarjetas SIM y canales de pago. Sin embargo, desde noviembre de 2026 comenzarán a notar modificaciones en el nombre de la red móvil, las facturas y la identificación de los puntos de atención.
“Para los clientes de Movistar, el cambio de marca no implica absolutamente ningún cambio para ellos en su forma de usar sus teléfonos, usar el internet de su casa, ver su televisión, su facturación, cómo pagan, no tienen que cambiar la SIM card de su teléfono”, explicó Blanco.
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