De las canchas a los micrófonos y al contrario: Jackson, la fe y la música que ilusiona al Medellín

La vida de Jackson Martínez no se puede explicar sin la religión. De su fe viene el ímpetu con el que ha afrontado las adversidades que la vida le ha presentado porque, de alguna manera, el futbolista chocoano ha sido mártir en su profesión por sus problemas constantes en los tobillos que lo “retiraron” de la competencia siendo muy joven.
También de su relación con Dios, sin duda, el delantero que llegará al DIM para reforzarlo en el segundo semestre de 2026, está convencido que le llegaron las bendiciones que vivió durante la primera parte de su carrera como profesional. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, dice la Biblia en Filipenses 4:13.