Misael Cadavid dice que Daniel Quintero vendió Afinia por 5 millones de dólares y dio otros explosivos testimonios

La fiscal 40 anticorrupción advirtió esta semana, antes de presentar todo un arsenal de revelaciones sobre la manera como habría ocurrido la presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) entre 2020 y 2023 —con el fin de que el juez avale la petición de medida carcelaria para Miguel Quintero—, que esas no son las únicas pruebas de las que dispone, que las demás serán presentadas en la etapa de juicio.
La declaración es apenas natural, pues en esta fase temprana del proceso penal no se pueden mostrar todas las cartas; sin embargo, hace pensar que lo que viene de acá en adelante ofrecerá todavía muchas sorpresas y mantendrá la expectativa en un caso mediático por la magnitud del presunto desfalco ocurrido, pero sobre todo por los personajes involucrados.
Vale recordar que Miguel Quintero es el hermano Daniel Quintero y que está siendo procesado por supuestamente liderar un tinglado que se habría apropiado de miles de millones de pesos del erario mientras este último ejercía como alcalde de Medellín o precisamente aprovechándose de ese parentesco.
El caso de la contratación del Amva con los bomberos, con un monto de $17.656 millones comprometidos, y $2.481 millones en coimas, por el que ahora está siendo judicializado el mayor de los Quintero, sería solo la punta del iceberg y representaría apenas la “menuda” del dinero esquilmado a la administración pública, pues el mismo esquema se habría replicado en otras entidades. Por este también acaban de ser imputados el ex subdirector financiero del Amva, Álvaro Villada (interés indebido y peculado); la asesora jurídica Vanesa Álvarez (interés indebido), y Sebastián Ortega, hijo del polémico político de Bello William Ortega (peculado). Ya habían sido imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio; dos exsubdirectoras del área ambiental y una profesional que fungía como supervisora de contratos allí; el exgerente de los bomberos de Itagüí Misael Cadavid, el exjefe Elkin González y el extesorero, Juan Alberto Cardona.