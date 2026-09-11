Confirmado | Jackson Martínez regresa del retiro y jugará con DIM en la Liga BetPlay

Independiente Medellín confirmó el regreso de Jackson Martínez, tras unas conversaciones en las que el jugador y el club lograron un acuerdo para que el delantero dejara el retiro y volviera a su casa, donde logró títulos y goles importantes.

En el comunicado, el DIM expresó que “Jackson vuelve a la casa donde nació su historia como profesional, a encontrarse nuevamente con la hinchada que celebró sus goles y que guarda en la memoria el título de 2009, una estrella que marcó para siempre su historia con el Poderoso”.

Así mismo mencionaron que “su regreso representa mucho más que la llegada de un jugador. Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM”.

Finalmente, confirmaron que “el delantero colombiano se vinculará oficialmente al club con un contrato inicial hasta diciembre y la posibilidad de extender su vínculo, de acuerdo con las condiciones establecidas entre las partes”.

El regreso de Jackson se dio luego de que el jugador mostrara, en el partido benéfico en Bogotá, que sigue con condiciones físicas y el talento intacto para buscar las redes rivales.

Tras varias conversaciones y acercamientos, los directivos del Poderoso lograron el regreso de Jackson, quien se había retirado del fútbol profesional en 2020 cuando militaba en el Portimonense y por lesiones en su tobillo derecho lo llevaron a tomar la decisión de retirarse.

Ahora, seis años más tarde, Jackson decidió volver al DIM para jugar junto a Juan Fernando Quintero, quien también regresó al Rojo, tras su paso por River Plate y otros clubes.

En el video de su confirmación como nuevo jugador del Poderoso Jackson manifestó que: “soy muy consciente de la responsabilidad de llevar esta camiseta, estos colores, este escudo. El DIM para mí es muy importante y no puedo explicarles con palabras lo que siento por esta institución, soy un hincha más que también sueña con el título y voy a darlo todo por este club”.

“¡Yo también quiero salir campeón, dice Jackson!”, concluyó Martínez.

Medellín viaja a Tunja en la tarde de este viernes para lo que será su partido del sábado, a las 6:10 de la tarde, ante Chicó.

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En el comunicado, el club no entregó más detalles sobre el regreso de Jackson a entrenamientos con el equipo, que además de disputar la Liga BetPlay está clasificado a los cuartos de final de la Copa BetPlay.