Video | Con manos y pies encadenados: así fue el traslado de Epa Colombia a un juzgado en Ibagué

Completamente inmovilizada. Con esposas en las muñecas, grilletes en los tobillos y una cadena que limitaba cada uno de sus pasos, Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como Epa Colombia, reapareció recientemente en la escena pública. Las imágenes de su traslado desde la cárcel de Picaleña hasta las instalaciones judiciales del sector de Los Arrayanes, en Ibagué, provocaron polémica tras difundirse en redes sociales. Le puede interesar: ¿Y los otros 24? MinEducación aún no toma decisiones sobre funcionarios que habrían recibido títulos falsos de la San José

Acompañada por un riguroso esquema de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la creadora de contenido avanzó este 11 de septiembre hacia los juzgados ubicados cerca de la avenida Ambalá con calle 69. El despliegue de seguridad incluyó personal penitenciario en los puntos de ingreso y salida del recinto, velando por el cumplimiento estricto del protocolo en cada desplazamiento fuera del establecimiento carcelario.

Reacciones en redes y los detalles del caso: el polémico traslado

La severidad de los dispositivos de sujeción generó inmediatas reacciones en plataformas digitales. Las diligencias se coordinaron desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba Picaleña), donde la influencer permanece recluida desde agosto. Por un lado, diversos usuarios cuestionaron la rigurosidad del procedimiento aplicado a la empresaria; por otro, varios internautas recordaron su condición de condenada privada de la libertad, sobre la cual las autoridades competentes deben fijar los esquemas de seguridad correspondientes. Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, tras los destrozos ocasionados a estaciones del sistema TransMilenio en Bogotá durante las protestas de noviembre de 2019. Puede leer: Javier Arias ‘Stunt’, el influencer antioqueño de la Cybertruck, fue absuelto por porte ilegal de armas

La empresaria y creadora de contenido fue escoltada bajo un fuerte esquema del INPEC que incluyó restricciones físicas totales en sus extremidades. FOTO: Colprensa

Del pabellón en Bogotá a la reclusión en Tolima

Las pruebas audiovisuales grabadas y publicadas por la propia influencer en aquel momento resultaron determinantes para el proceso penal que derivó en su sentencia. Antes de su remisión a la capital del Tolima el pasado 7 de agosto —decisión adoptada luego de cuestionamientos por presuntos beneficios en su lugar de detención—, la procesada permanecía en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. La reclusión en Ibagué implica que sus salidas a diligencias judiciales se realicen bajo custodia permanente desde Picaleña.

Los nuevos giros en la defensa legal

A la par del revuelo por las imágenes de su traslado, la situación jurídica de Barrera Rojas volvió al foco mediático a raíz de recientes pronunciamientos de su abogada, Wendy Herrera. La penalista sostuvo que revisa las actuaciones de la defensa previa para corregir lo que calificó como errores en el manejo del expediente. “Estamos trabajando”, respondió Herrera en redes sociales ante los interrogantes de los seguidores sobre un posible cambio en las condiciones de reclusión.

La defensora manifestó que debió asumir el caso desde cero para subsanar fallas del pasado, aunque no precisó qué recursos están en trámite, qué decisiones pretende controvertir ni qué estrategia aplicará ante las restricciones legales por la naturaleza de los delitos imputados. Daneidy Barrera Rojas permanece privada de la libertad desde enero de 2025 en ejecución de la sentencia dictada por los hechos de 2019. Mientras la defensa evalúa alternativas jurídicas, familiares y seguidores mantienen campañas digitales pidiendo la revisión de su condena. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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