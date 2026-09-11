David Alonso inició con pie derecho en San Marino e ilusiona con la victoria el próximo domingo

La Moto2 aterriza en el Circuito de Misano de San Marino, uno de los lugares donde la velocidad se vive a tope. El colomboespañol David Alonso mostró una buena versión y quedó tercero en la clasificación de las primeras pruebas, consiguiendo tiquete directo a la Q2. Esto es un avance para él, debido a que en el pasado GP de Aragón quedó penúltimo sin un problema evidente.
Anteriormente, Alonso se vio afectado por lesiones como la que sufrió en su hombro derecho, y también por percances de la moto, como le sucedió en Francia y Alemania con un par de fallos en el sistema eléctrico. Lo positivo, al menos en el primer día de competición, es que el vehículo y la salud acompañaron las ganas del piloto.