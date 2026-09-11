Goles que reconstruyen: Once Caldas hará donaciones a las víctimas del terremoto por cada gol que anote

El club Once Caldas ha estructurado un plan para ayudar a las poblaciones de Manizales y el departamento de Caldas que fueron damnificadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto. Entre las acciones planteadas está hacer donaciones por cada gol que anote.

La iniciativa se llama “Hoy más que nunca juntos” y plantea alrededor de 11 puntos donde están involucrados el club, fiduciarias, la red hospitalaria, empresarios, y demás sectores de la comunidad caldense.

En cuanto al club, se busca involucrar a sus jugadores y aliados del equipo con una donación de 2 millones de pesos por cada gol que se anote durante la temporada. Esto pone en la lupa a futbolistas como Dayro Moreno, quien actualmente es el máximo goleador del fútbol colombiano con 333 y que en su carrera tiene 386 goles, estando cerca de la marca histórica de los 400.

Lea también: Equipo del fútbol profesional se quedará sin estadio durante un mes tras daños causados por el terremoto

El Once no solo aportará con los goles de sus futbolistas. También tiene la iniciativa “Este partido lo jugamos todos”, que gira sobre el partido que se jugará ante el Deportivo Cali en Palogrande. El club donará el 50 % del remanente de la taquilla (después de costos operativos) al fondo de reconstrucción. Ese día también habrá una tribuna especial para afectados y la presencia de 11 niños de Manizales y 11 de Cali acompañando al equipo.

Los campeones de Libertadores también harán la venta de la edición especial de una camiseta con la que esperan recaudar 23,8 millones de pesos.

Otros puntos del plan de ayuda contemplan la recolección presencial de alimentos, ropa y juguetes en el estadio; una convocatoria a los hinchas para llevar peluches al estadio, los cuales se entregarán a los niños damnificados; y unas boletas solidarias con un sistema de aportes voluntarios diseñado principalmente para hinchas en otras ciudades o en el exterior.