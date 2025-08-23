James y Jhon Arias lideran la “legión” de colombianos en el exterior en partidos este fin de semana

Están por todas partes. Desde México hasta Rusia, pasando por las cinco Ligas Grandes de Europa, los futbolistas colombianos han tomado protagonismo en el balompié internacional. No son actores de reparto, sino principales de los equipos en los que llevan un buen tiempo, o a los que recién llegaron tras brillar en otros clubes.
Por eso, este fin de semana habrá varios que tendrán acción. Sin embargo, el que se lleva todas las miradas es James Rodríguez, capitán del León de México. El volante cucuteño, de 34 años, no juega hace dos partidos. Antes del partido que su equipo perdió con Monterrey el 11 de agosto –perdió 1-3–, se informó que tenía un problema muscular del que, hasta ahora, no hay información concreta.