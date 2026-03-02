Juan Carlos Osorio no va más en Remo de Brasil: ¿Por qué el técnico colombiano no logra estabilizar un proyecto?

La Copa del Mundo de 2018 culminó con el último proyecto deportivo estable de Juan Carlos Osorio como director técnico, en aquella ocasión dirigió a México en la cita mundialista y no pudo encontrar estabilidad en procesos posteriores. El estratega acaba de ser destituido de Remo de Brasil.
El 3 de septiembre del mismo año asumió la dirección técnica de la selección paraguaya de fútbol, sin embargo renunció al cargo por motivos personales: solo estuvo un partido desde el banco del conjunto guaraní. El 10 de julio de 2019 empezó su segunda etapa en el equipo que supo tener sus mayores éxitos, Atlético Nacional, pero los malos resultados y los problemas que llegaron con la pandemia hicieron que el proyecto no prosperara.