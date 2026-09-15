La Jamesmanía llena El Campín: boletería agotada para recibir a Nacional, ¿juega James?

El club bogotano aprovechó la incertidumbre alrededor de la presencia del volante colombiano para generar expectativa entre sus aficionados. “La noche de este miércoles será para recordar, ¿viene el 10 al Campín? Al 10 hay que aplaudirlo”, publicó el equipo como parte de su campaña para promocionar el encuentro.

La expectativa por la posible presencia de James Rodríguez sigue generando efectos en el fútbol colombiano. Esta vez, el beneficiado es Inter de Bogotá, que agotó toda la boletería para el partido de este miércoles frente a Atlético Nacional, programado para las 8:20 p. m. en El Campín.

La estrategia funcionó. Inter de Bogotá tendrá un importante ingreso económico con un estadio lleno, independientemente de que James aparezca o no entre los convocados de Nacional para el compromiso. La sola posibilidad de verlo nuevamente en acción en Bogotá despertó el interés de los aficionados.

Sin embargo, se espera que la mayoría de los hinchas que lleguen a El Campín sean seguidores de Atlético Nacional. El conjunto verdolaga afrontará el partido con la intención de sumar otra victoria y continuar acercándose a los primeros lugares de la Liga BetPlay. Actualmente tiene 15 puntos y cuenta con dos partidos menos que varios de sus rivales.

Más allá del atractivo que representa James, el encuentro también tendrá un ingrediente histórico. Nacional e Inter de Bogotá, que anteriormente competía bajo el nombre de La Equidad, se han enfrentado en 50 oportunidades. El balance favorece al conjunto antioqueño, que suma 20 victorias, mientras que el club bogotano tiene 16 triunfos y se han registrado 14 empates.

La tendencia reciente también favorece al equipo verdolaga. Inter de Bogotá acumula cinco partidos consecutivos sin derrotar a Nacional. Su última victoria se produjo el 30 de julio de 2024, cuando se impuso 1-0. Desde entonces, Nacional consiguió tres triunfos y se registraron dos empates.