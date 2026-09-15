James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento”

En un mensaje dirigido a los colombianos, James recordó lo que significó vestir la camiseta de la selección desde sus primeros años hasta convertirse en uno de los referentes de la generación que devolvió al país la ilusión de competir al más alto nivel.

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, expresó el jugador, quien destacó que cada vez que saltó a una cancha sintió que no jugaba únicamente por él, sino también por su familia, sus compañeros y millones de colombianos.

Una historia marcada por los Mundiales, los goles y una generación

James hizo un recorrido por los momentos más importantes que vivió con Colombia. Los Mundiales, los goles, las victorias y también las derrotas forman parte de una historia que, según sus propias palabras, lo marcó para siempre.

El mediocampista recordó especialmente el proceso de una generación que consiguió que los colombianos volvieran a creer en grande y que el equipo nacional pudiera medirse de igual a igual con las principales selecciones del mundo.

Desde su llegada al combinado nacional, James aseguró que tuvo un objetivo definido: dejar la camiseta en un lugar más alto del que la encontró. “Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera. Hoy, mirando el camino recorrido, siento que lo conseguí”, manifestó.

Para el futbolista, ese logro no fue individual. Lo atribuyó a toda una generación de jugadores y al respaldo de un país que acompañó al equipo durante años.

El peso de la camiseta número 10 y la capitanía

Uno de los aspectos que James resaltó fue el honor de haber utilizado la camiseta número 10 y de haber llevado la cinta de capitán de la Selección Colombia. El jugador reconoció el significado y la responsabilidad que implicaba asumir esos roles y aseguró que siempre intentó desempeñarlos con respeto y compromiso.

“Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia”, señaló.

También admitió que el camino tuvo momentos difíciles, pero aseguró que nunca dejó de sentir orgullo por los colores de su país.

Un agradecimiento especial a sus compañeros y entrenadores

En su despedida, James dedicó palabras de agradecimiento a quienes compartieron con él su trayectoria en la selección.

Compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos y todas las personas que hicieron parte del equipo nacional durante estos años fueron mencionados como piezas importantes de su historia. Para James, cada uno de ellos dejó una huella en su recorrido con Colombia. Pero hubo un agradecimiento todavía más personal: el dirigido a su familia.

Sus hijos, una de sus principales motivaciones

James tuvo un capítulo especial para su familia y, particularmente, para sus hijos, Salomé y Samuel.

El futbolista explicó que estuvieron detrás de cada partido, cada viaje, cada celebración y también de los momentos más complicados de su carrera. En las etapas de mayor presión, aseguró, ellos fueron una fuente de fortaleza. “Muchas veces jugué por ellos, cuando estaba cansado, cuando había presión, cuando las cosas no salían como yo quería”, relató.

Más allá de los goles y los triunfos, James aseguró que siempre quiso que sus hijos se sintieran orgullosos de él por haber defendido a su país con amor, respeto y entrega.