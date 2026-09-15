“Bien motiladitos, uniforme naranja y amarraditos”: Abelardo ordena traslado de 120 presos de Buenaventura a otras cárceles

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa con los anuncios sobre su política carcelaria y de seguridad. Este martes informó que pidió el traslado de más de un centenar de presos de las cárceles de Buenaventura a otras prisiones del país, siguiendo el camino trazado con decisiones parecidas en Antioquia y en Atlántico. El mandatario dijo, en medio de su intervención ante la comunidad de la ciudad portuaria, que “bajándome aquí, o cuando me monté en el avión en Quibdó, me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de ‘Los Chiquillos’”. En esa línea, dijo que le dio “la instrucción al director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región, los voy a trasladar de cárcel”. Le puede interesar: EE. UU. define hoy certificación de Colombia en la lucha antidrogas. “Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”, aseguró.

De la Espriella agregó, preguntándole a las personas que lo escuchaban, que “¿saben cuánto lleva Buenaventura esperando eso? Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles; se les acabó esa vaina con ‘El tigre’”.

Vale recordar que el pasado 5 de septiembre dio instrucciones en el mismo sentido en Barranquilla. Para entonces, ordenó el traslado de 39 presos de cárceles de la capital del Atlántico hacia establecimientos de alta seguridad en distintas regiones del país, como parte de la estrategia para impedir que organizaciones criminales mantengan sus operaciones desde los centros penitenciarios.

Al respecto, el jefe de Estado señaló que uno de los principales objetivos es cortar los canales de comunicación que, según las autoridades, son utilizados por integrantes de estructuras delincuenciales para impartir órdenes y coordinar actividades criminales desde las prisiones. En otras noticias: De la Espriella sacó a Ricardo Valencia, director del Dane, tras polémica por cifras de empleo: duró solo tres semanas

Los otros anuncios para Buenaventura

La presencia del presidente en Buenaventura tenía la finalidad de entregar viviendas y apoyos económicos a los principales afectados por el terremoto. Estos apoyos, según el presidente, tienen una inversión superior a los 4.062 millones de pesos para beneficiar a cerca 3.867 beneficiarios afectados y ya registrados en el registro de víctimas. Estas ayudas se suman a los más de $772 millones, que de la mano de la gobernación del Valle del Cauca y de sectores privados, se entregarán para otros territorios del departamento. El jefe de Estado aseguró que la entrega de la primera vivienda realizada hoy en Buenaventura tras el terremoto es el inicio de 235 viviendas más que se planean entregar para municipios como Argelia el águila y El Cairo, con apoyo de la gobernación.

Además, anunció que en las próximas horas se espera la llegada del buque de apoyo logístico ARC La Guajira, que llegará al puerto de Buenaventura para entregar ayudas humanitarias por valor de 1,7 millones de dólares, que fueron recolectadas desde los Estados Unidos. En su mensaje, aseguró que este no es una muestra de solidaridad, sino también de la importancia de la capacidad logística del Estado colombiano, que se puede mejorar con el puerto de Buenaventura, que ha sido abandonado por el Estado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Las personas que se sometan no van a tener voz: MinJusticia Cancino dio detalles de la política de sometimiento del gobierno

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella trasladará a 120 presos de Buenaventura? El Gobierno ordenó trasladar a 120 presos de Buenaventura para impedir que estructuras criminales mantengan operaciones desde las cárceles. La medida busca cortar sus comunicaciones y llevarlos a establecimientos donde exista mayor control penitenciario. ¿Cómo funcionará el traslado de presos de las cárceles de Buenaventura a otras prisiones? El Inpec deberá distribuir a los 120 presos en cárceles de distintas regiones, según las instrucciones anunciadas por el Gobierno. El objetivo es reducir su capacidad de comunicación y coordinación con organizaciones criminales desde los centros penitenciarios. ¿Cuándo comenzará el traslado de los presos de Buenaventura y qué cárceles los recibirán? El anuncio fue realizado el 15 de septiembre de 2026, pero la información suministrada no precisa cuándo terminarán los traslados ni qué establecimientos recibirán a cada interno. Esos detalles podrían conocerse posteriormente mediante las autoridades penitenciarias. ¿Qué consecuencias puede tener el traslado de presos para la seguridad de Buenaventura? La medida busca dificultar que líderes de organizaciones criminales impartan órdenes desde prisión. Su efecto sobre la seguridad de Buenaventura dependerá de la ejecución de los traslados y de otras acciones contra las estructuras delincuenciales.