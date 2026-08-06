James deja sin argumentos a Lorenzo para volver a convocarlo, y el reloj corre en su contra

El futuro de James Rodríguez sigue sin definirse. A pocas semanas del cierre de los principales mercados de fichajes del mundo, el capitán de la Selección Colombia continúa como agente libre y la posibilidad que parecía más cercana para continuar su carrera acaba de perder fuerza. De esa manera, el técnico no tendría argumentos para convocarlo de cara a los partidos amistosos de septiembre y octubre, ya confirmados frente a México y Perú, mientras la Federación continúa buscando más rivales. En los últimos días, diferentes versiones ubicaban al volante cucuteño como una de las prioridades del Club América de México. Sin embargo, desde territorio manito aseguran que ese supuesto interés nunca existió y que todo se trató de una especulación.

Uno de los periodistas que salió a desmentir la información fue el argentino César Luis Merlo, uno de los comunicadores más reconocidos en el seguimiento del mercado de fichajes. En su canal de YouTube reveló que consultó directamente con personas cercanas al conjunto de Coapa y recibió una respuesta contundente. “Pude hablar con dos fuentes confidenciales y confiables del equipo de Coapa (Club América), y los dos me dijeron lo mismo: ‘no hay nada por James. No es un jugador que estemos buscando, no sé de dónde habrá salido el rumor’”, aseguró Merlo. El periodista añadió que, de acuerdo con las fuentes consultadas, el club mexicano nunca abrió conversaciones para intentar contratar al colombiano. “Respeto lo que dicen mis otros colegas, pero a mí lo que me dicen es que no hay nada con respecto a una posible llegada de James Rodríguez al Club América”, afirmó el comunicador. La versión representa un duro golpe para las aspiraciones del mediocampista de 35 años, quien terminó su vínculo con el Minnesota United y todavía no encuentra un nuevo destino para continuar su carrera profesional.

La incertidumbre sobre el futuro de James también está marcada por su reciente participación en el Mundial de 2026. Aunque llegó como uno de los referentes de la Selección Colombia, su rendimiento generó fuertes cuestionamientos entre la prensa y los aficionados. Las críticas recibidas durante el torneo aumentaron las dudas sobre el siguiente paso en la carrera de uno de los futbolistas más importantes de la historia del país. En las semanas posteriores al campeonato también surgieron rumores que lo vinculaban con la Lazio de Italia, pero esas versiones tampoco avanzaron y nunca se tradujeron en una negociación formal.

Con la opción del América prácticamente descartada, James entra en una carrera contra el tiempo. Aunque al ser agente libre mantiene la posibilidad de firmar con cualquier club, las ventanas de inscripción comenzarán a cerrarse entre finales de agosto y comienzos de septiembre. Las principales ligas europeas serán las primeras en bajar el telón. La Bundesliga y la Ligue 1 cerrarán sus registros el 31 de agosto, mientras que la Premier League, LaLiga española y la Serie A italiana lo harán el 1 de septiembre. En Norteamérica todavía tendría algo más de margen. La Major League Soccer mantendrá abierta su segunda ventana de transferencias hasta el 2 de septiembre, mientras que la Liga MX permitirá inscripciones hasta el 11 de septiembre, una posibilidad que, por ahora, pierde fuerza tras descartarse el interés del América. Otros mercados conservarán algunos días adicionales. Arabia Saudita cerrará el 6 de septiembre, Brasil lo hará durante los primeros días del mes y Emiratos Árabes Unidos extenderá su ventana hasta finales de septiembre.

Con cada día que pasa disminuyen las alternativas para James Rodríguez. Sin ofertas concretas sobre la mesa y con los rumores más fuertes desvaneciéndose, el colombiano afronta uno de los momentos más inciertos de su carrera. El mercado todavía ofrece algunas oportunidades, especialmente fuera de Europa, pero el margen de maniobra es cada vez menor. En las próximas semanas deberá definir su futuro si quiere mantenerse compitiendo al máximo nivel y llegar con continuidad a los próximos retos de la Selección Colombia.